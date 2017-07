Defensoria da União

Cartas

Referente à reportagem deste jornal, publicada na edição do dia 19 de julho de 2017, sobre a baixa procura pelos serviços da Defensoria Pública da União de Mogi, após conversar com algumas pessoas, concluí que pode estar ocorrendo aí uma falta de informação em sua divulgação, além do fato de a sede da DPU estar descentralizada, num local de difícil acesso pelas pessoas de baixa renda.

O que percebi, e algumas pessoas também, é que se uma pessoa mora longe César de Souza, onde o serviço está instalado, raramente a pessoa de baixa renda irá pagar quatro passagens para se deslocar até à Defensoria para usar seus serviços.

Como sugestão, a Defensoria poderia estar na área central, próxima à estação de trem ou terminais rodoviários, facilitando o acesso a quem precisar de seus serviços.

Expedito Ubiratan Tobias

Jundiapeba, Mogi das Cruzes