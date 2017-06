Defasagem na Polícia

Cartas

Sou um dos cerca de 1.800 aprovados do concurso de investigador de Polícia Civil de São Paulo e gostaria de saber a possibilidade de realizar uma matéria denunciando o real quadro em que a Polícia Civil paulista se encontra. Existe um déficit de mais de 9 mil policiais nesta instituição para um ideal traçado no ano de 1994. Somente para o cargo de investigador o déficit passa dos 3 mil cargos vagos. A Polícia Civil deu início a um concurso no ano de 2013 ofertando 1.384 vagas. A projeção de aposentadorias para esse ano é de 1.800 na carreira policial. Isso interfere diretamente no bem-estar social e na sensação de segurança, pois uma vez instaurado o inquérito policial, não existem pessoas para dar prosseguimento a essa fase da investigação, fazendo com que os índices de elucidação de crimes sejam mínimos. Gostaríamos muito que nos ajudassem a denunciar essa questão da falta de polícias civis no Estado e a demora em repor o efetivo policial.

Diego F. Getco

diego.getco@gmail.com