Cartas

Uma ótima notícia para os inadimplentes no cartão de crédito! Em decisão sensata, o Conselho Monetário Nacional (CMN) definiu que a partir de 3 de abril próximo, os bancos somente poderão cobrar as taxas dos clientes que utilizam o crédito rotativo em suas compras, pelos primeiros 30 dias. Se ficarem inadimplentes neste prazo, os bancos serão obrigados a oferecer automaticamente uma taxa de juros bem menor e mais favorável do que as cobradas hoje, em torno de 484,6% ao ano! Será um alívio para os consumidores! Afinal, uma dívida inicial de R$ 1 mil, em 12 meses, com os juros quase que impagáveis dessa absurda taxa, vai custar ao cliente R$ 5,8 mil. Esta decisão do CMN, pode diminuir a inadimplência nesta modalidade de crédito e até ajudar alavancar consumo, hoje tão deprimido pela recessão econômica e elevado desemprego!

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com