De virada, União vence o 15 de Jaú

Esportes

Num jogo difícil, com direito a vários chutões para o alto, o União Mogi superou a equipe do XV de Jaú pela primeira rodada da segunda fase da 2ª divisão do Campeonato Paulista 2017. O destaque da partida, disputada no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, na Vila Industrial, foi o meia-atacante Álvaro, autor dos dois gols do time. Léo Ferreira fez o único tento da equipe do interior.

A equipe, comandada pelo técnico Claudio Matosinhos, apresentou uma campanha não muito favorável na primeira fase, mas teve uma recuperação e conseguiu reação.

O XV saiu na frente numa bobeada da zaga da Serpente do Tietê. Léo Ferreira abriu o marcador aos 25 do 1º tempo. Álvaro igualou aos 37. O União voltou com chances de marcar mais gols, mas encontrou as traves. O jovem Nicolas teve dois lances impedidos marcados. Aos 33 de segundo Álvaro voltou a marcar para a Serpente. E foi só. O próximo jogo da equipe mogiana é contra o América, em São José do Rio Preto, no próximo sábado à tarde.