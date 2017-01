De olho nas represas

Editorial

Atende a uma necessidade antiga o reforço da fiscalização ao uso e ocupação irregular das áreas de mananciais, anunciada pelo secretário de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a este jornal. O foco da força-tarefa formada por órgãos como a Polícia Ambiental serão as barragens do Sistema Produtor Alto Tietê (SPAT), responsáveis pelo abastecimento de água a 5 milhões de moradores da Região Metropolitana de São Paulo. Dois dos reservatórios, em Mogi das Cruzes e Suzano, são mais vulneráveis às invasões, denunciadas por moradores, associações de bairro e lideranças políticas.

Principalmente nas proximidades das barragens de Taiaçupeba, na divisa desses dois municípios, e numa proporção diferenciada, mas também preocupante, na represa de Jundiaí, em Mogi, a pressão pela expansão da malha urbana tem contribuído para a construção de moradias nessas redondezas. E as falhas começam pela falta de fiscalização das prefeituras e do próprio Governo do Estado, gestor do SPAT.

O lançamento do esgoto nessas reservas impacta no ciclo de vida da fauna e a flora desses ambientes, e, por consequência, amplia os custos e de procedimentos como a produção e o tratamento da água.

Na década de 1960, quando as represas foram projetadas para atender a demanda futura por água, a densidade populacional da Região do Alto Tietê era pouco menos um quarto da atual. Mogi das Cruzes possuía 93 mil habitantes. Quando começou o enchimento das represas, dez anos mais tarde, a Cidade contava 138 mil moradores. Hoje, está a caminho dos 450 mil. A evolução populacional de Suzano impressiona ainda mais: em 1970, eram 26 mil moradores. Ano passado, 288 mil.

Tudo isso para dizer que a fiscalização pontual servirá para inibir e penalizar as irregularidades e, ainda, auxiliar a Secretaria de Estado do Meio Ambiente a descobrir o que realmente está acontecendo na área de 913 km², onde estão as barragens. Mas, que não se esqueça: na rotina de trabalho, os órgãos ambientais não estão conseguindo preservar esses santuários. O despejo de esgoto na barragem do Rio Jundiaí, em Taiaçupeba, é uma preocupante realidade já há algum tempo.

Vistorias ostensivas nesse território, a Região só viu durante a crise hídrica e a repercussão não foi das melhores porque agricultores foram inadequadamente colocados na berlinda quando o Governo do Estado passou a questionar a maneira como eles captam a água, como se essa fosse a causa do desabastecimento. Os produtores foram recomendados a modernizar os sistemas de irrigação – algo que a fiscalização, agora, poderá mapear de mais perto e até auxiliar a quem enfrenta dificuldades para cumprir essa legislação.