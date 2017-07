De novo, os skatistas

Cartas

Ao tomar conhecimento da carta do leitor José Carlos da Silva, publicada neste espaço, gostaria de tornar público um fato ocorrido comigo, dias atrás, também no Centro da Cidade. Eu subia pelo calçadão da Rua Flaviano de Melo, em direção à Prefeitura, quando, em dado momento, fui surpreendido por um skatista que quase me atropela. Foi algo muito rápido e ele parecia ter surgido do nada, tal a velocidade em que passava por aquele trecho de uma via que deveria ser exclusiva para pedestres.

Quando chamei sua atenção, ele me respondeu com um palavrão e tratou de sumir na mesma velocidade, que poderia colocar em risco outras pessoas.

É um absurdo o que esse pessoal do skate vem fazendo em pontos do Centro de Mogi, como os calçadões e até na Praça Coronel Benedito de Almeida, em frente à Catedral.

É preciso coibir tais abusos, pois a Cidade dispõe de locais específicos para a prática desse esporte em áreas como o Parque Botyra Camorim e nas proximidades do Ginásio de Esportes Hugo Ramos. Isso torna injustificável a presença desses jovens, já quase adultos, fazendo suas manobras em ruas de grande movimento de pedestres da área central de Mogi.

Está na hora de pôr um fim nisso, antes que alguma pessoa, principalmente idosos, venha a ser atingida e até ferida por esses indivíduos que não demonstram qualquer respeito com os cidadãos que estão passando pelo Centro, a trabalho ou indo às compras. A Guarda Municipal e a PM precisam agir com dureza com esse pessoal. Deixo aqui minha insatisfação e protesto.

José Carlos Charutinho de Souza

Vila Industrial, Mogi das Cruzes