De janeiro a julho, invasão de áreas em Mogi cresce 15%

DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

Os barracos derrubados pela Prefeitura em um terreno no Jardim Rodeio foram reconstruídos no mesmo lugar em menos de uma semana. Esse tipo de ocorrência é considerada “corriqueira” pela equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança, que registrou de janeiro julho, um aumento de 15% nas tentativas de invasões na Cidade, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os fiscais atendem em média cinco casos diariamente nos mais diversos pontos do Município.

O secretário municipal de Segurança Pública, coronel Roberto Madureira Sales disse que é preciso ficar atento para evitar essas ações. Ele acredita que o aumento dos casos seja consequência da crise econômica e do desemprego. Apesar desse quadro, a política determinada pelo prefeito Marcus Melo (PSDB) é de “tolerância zero”.

Os casos acontecem com maior frequência em áreas ambientais e terrenos públicos. “Normalmente conseguimos derrubar as marcações, os barracos de madeiras e até construções de alvenaria antes que sejam ocupadas”, explica.

Segundo Sales, o terreno localizado na Avenida Prefeito Carlos Alberto Lopes é área de proteção ambiental, ao lado Rio Tietê. “Vamos retornar e derrubar novamente os novos barracos”, Ele disse que essa é um local visado, onde as tentativas de ocupação ocorrem com frequência.

Segundo o secretário, o que se observa é que essas ações são orquestradas por um grupo de pessoas da Zona Leste que seguem o mesmo esquema. Chegam com várias pessoas e conseguem erguer um cômodo de alvenaria de um dia para o outro, especialmente aos finais de semana.

As denúncias envolvem loteamentos irregulares em regiões mais afastadas do Município, normalmente em áreas de mananciais. Os locais mais visados são Biritiba Ussu, Taiaçupeba, Varinhas, Jundiapeba, Braz Cubas, Rodeio e César de Souza.

Apenas ontem foram derrubados barracos no Rodeio, Oropó, e na Estrada de Santa Catarina, no Jardim Cecília. Os fiscais passaram a tarde retirando um chiqueiro de porco de havia sido construído por um morador na Ponte Grande. Denúncias são recebidas pelos telefones 153 e 156.