Next Maria Assunção Cardoso Nava Dias Namorado e Luciano Nava Namorado na inauguração da exposição Luciano Namorado “Das Piscinas aos Pódios” no Clube Náutico Mogiano. (Foto: Elton Ishikawa)

Maurício dos Santos, Lucila Martins, Maria de Lourdes Rocha e Soraya Martins marcaram presença na abertura da mostra que reuniu fotos, medalhas e troféus de toda a carreira do homenageado. (foto: Elton Ishikawa)

O presidente do Náutico, Marcos Furlan e Antonio Hammermuller. (foto: Elton Ishikawa)

Euridice e Odair Trindade prestigiaram o encontro realizado no hall do salão social. (Foto: Elton Ishikawa)

Nívio Ribeiro Neto e Tsuneo Ikeda também presentes nas homenagens ao nadador falecido nos anos 80. (foto: Elton Ishikawa)

Fernando Soraggi, o treinador do jovem recordista, que representou o clube e conquistou 7 recordes mundiais, na foto com Pedro Namorado e Eduardo Sanchez. (Foto: Elton Ishikawa)



Lançamento

Os autores, Ivo Waisberg e Gilberto Gornati e a Editora Saraiva convidando para lançamento da 2a. Edição do livro “Direito Bancário-Contratos e Operações Bancárias” que acontece logo mais às 19h30, na Livraria Saraiva do Shopping Vila Olímpia, na Rua Olimpíadas, 360, em São Paulo.

Bazar

O Instituto Pró+Vida “São Sebastião” comemora os seus 39 anos de existência com Missa em Ação de Graças, que será celebrada no próximo dia 17, às 15 horas, na Estância para Idosos, na Rua Pedro Paulo de Carlo, 500, na Vila São Sebastião.

Parabéns

Os cumprimentos de hoje seguem para Angelita Lafuente Costa Cunha, que está comemorando mais um ano de vida nesta quarta-feira. Da coluna os votos de muitas felicidades. Parabéns!





Noite Dançante

O Clube Náutico Mogiano realiza no próximo dia 17, a sua Noite Dançante, que acontece a partir das 21 horas, no salão social, com musica ao vivo da Banda Alphaville executando os clássicos da dança de salão. Os ingressos continuam à venda na secretaria do clube de segunda a sábado das 9 às 18 horas.

Clássica

Alexander Wang apresentou no ultimo sábado o seu verão 2017 usando e abusando da desconstrução da camisa branca. A clássica peça do guarda-roupa ganhou novas proporções e amarrações. O item sóbrio ganhou ares sexy, com decotes e barriga de fora. Também na passarela, modelos do beachwear e do underwear, em tons claros de azul e branco, além de neons e estampas praianas. Ao final, looks da linha que o estilista assinou para a Adidas.

Aniversários (14)

Eduardo Eugênio Siqueira, Hebe Brasil Marcatto, Angelita Lafuente Costa Cunha, Roberto Leal Diogo, Paulo Sérgio Miranda, Patric Pereira, Dolores Boge de Miranda, Antoinet Lucy de Miranda