Danila vence 1º desafio profissional

Esportes

GERSON LOURENÇO

Com muita determinação, a mogiana Danila Ramos iniciou de forma positiva sua primeira luta como boxeadora profissional, na categoria 57 kg. Atleta da associação Memorial Santos, ela derrotou Amanda Lopes, do município de Uruguaiana, por decisão unânime dos juízes, em combate realizado no último final de semana, no município de Santos. “Consegui fazer um bom combate e os juízes marcaram 40 a 36 pontos para mim”, disse Danila, que ainda informou ter disputado quatro rounds contra a representante do Paraná. “A Amanda já lutou três vezes como profissional”, completou a mogiana destacando que superou uma adversária com maior experiência.

Danila deve voltar aos ringues no final do próximo mês. Ela tem um combate programado para a Argentina, onde reside com a família já há alguns anos. “Ainda não sei quem será a minha oponente. Meu técnico está resolvendo tudo. Agora eu sigo treinando, trabalhando rumo a uma nova vitória”, destacou Danila.

Ex-lutadora de boxe amador, Danila decidiu no final do ano passado mudar o foco e partir para o esporte profissional. Seu grande objetivo é vencer o campeonato mundial. Ela possui 150 lutas de boxe amador, sendo que foi quatro vezes campeã brasileira em 10 decisões, após 12 anos de treinamentos e competições.

Atual número um do ranking da Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) na categoria pena (57 kg), ela começou a praticar o pugilismo com o técnico Jucelino Alves, o Juça, por causa de uma desilusão amorosa.

Além de títulos nacionais, em 12 anos de boxe amador, Danila foi seis vezes campeã Paulista e obteve sete medalhas de ouro dos jogos Abertos do Interior. Hoje ela reside na Argentina, para onde se mudou há mais de quatro anos.

Ela treina na Argentina com o marido e também técnico Marcos Martinez – que conheceu em 2007 no Campeonato Pan-Americano do Equador -, além do também treinador Juan Ledesma.