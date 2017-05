Danila fatura 2ª vitória profissional

Esportes

GERSON LOURENÇO

A boxeadora Danila Ramos já retornou a Buenos Aires para iniciar sua preparação para o terceiro combate como profissional. Com rival ainda indefinida, ela lutará profissionalmente em junho e pela primeira vez em Buenos Aires, onde reside há mais de cinco anos. Ela utilizará a próxima luta como preparatória para a disputa do título brasileiro ainda este ano. No último sábado, a mogiana realizou sua segunda luta na nova carreira e derrotou a paranaense Morgana de Cássia.

Em duelo de quatro rounds, Danila derrotou a paranaense por pontos – os árbitros deram vantagem para a paulista, por 40 a 36 – decisão unânime. A luta foi disputada no Ginásio Rebouças, em Santos. “Como falei, treinei bastante para o compromisso e tinha certeza da vitória”, disse Danila, que compete com apoio do Grupo Memorial Necrópole (Santos).

Danila repetiu o resultado obtido na sua primeira luta profissional. Foi no final de janeiro deste ano que a mogiana derrotou Amanda Lopes, do município de Uruguaiana, por decisão unânime dos árbitros, em combate também realizado no município de Santos.

Ex-lutadora de boxe amador, Danila decidiu no final do ano passado mudar o foco e partir para o esporte profissional. Seu grande objetivo é vencer o campeonato mundial. Ela possui 150 lutas de boxe amador, sendo que foi quatro vezes campeã brasileira em 10 decisões, após 12 anos de treinamentos e competições.

Aquecimento

Técnico do Centro de Treinamento de Lutas de Mogi das Cruzes (CTL/Mogi), Jucelino Alves, o Juça, considerou bem positiva a participação de seus lutadores no Torneio Mirando o Futuro, disputado no Ginásio Vila Valência (Bairro Monteiro Lobato), no município de São Vicente, no dia 1 de maio. Dos 10 competidores da associação mogiana, o treinador garantiu que voltou com seis vitórias, dois empates e duas derrotas. “Foi dentro do esperado. Estamos iniciando a temporada e o pessoal vai melhorar bem até os campeonatos”, afirmou Juça.

O técnico do CTL usou o Mirando para observar o nível de competitividade dos seus comandados. Na equipe ele mesclou boxeadores experientes e mais novatos. “Com os mais experientes demos sequência aos treinos dos campeonatos Paulista e Brasileiro e para os Jogos Abertos do Interior”, informou Juça.