Daniela Mercury se apresenta neste sábado na Cidade

Os mogianos terão à disposição neste final de semana uma extensa programação da Virada Cultural Paulista. Trata-se da 10ª edição em Mogi das Cruzes e da 11ª do Estado, sendo a sua realização uma ação conjunta. A expectativa é receber um público estimado em 30 mil pessoas, entre hoje e amanhã.

O show da cantora baiana Daniela Mercury é uma das mais esperadas e conforme anúncio da própria artista em sua página na internet, ela apresentará o show ‘O Axé, a Voz e o Violão’, a partir das 23h59. Será no palco principal montado ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Hugo Ramos, no Mogilar. Antes dela, sobem no mesmo palco Gui Cardoso, Flipe Ret e o Grupo Batakerê.

Na noite deste sábado, outro espaço que recebe o público é o Teatro Vasques, no Largo do Carmo, no Centro. Lá, após a abertura da Virada Cultural pela Cia. Brasileira de Danças com o espetáculo ‘Dom Quixote’, será encenada a montagem ‘Jantar’ com Brancalyone Produções, uma comédia ácida que conta a história de um casal elegante que convida seus antigos amigos para jantar. Será às 22 horas.

Ainda no Vasques, à meia-noite e meia, o palco será de Filipe Pontes, que comandará um show de humor. E já na madrugada de domingo, às 2h30, no mesmo endereço, será cartaz o espetáculo de dança ‘B2D’ Battle Best Dance.

No Centro Cultural de Mogi das Cruzes, a programação da Virada Cultural começa com o encontro ‘Café Literário’. Na sequência, shows musicais para todos os gostos. Haverá apresentação da Orquestra de Violas de Mogi das Cruzes com a música raiz. Depois, o samba e choro serão atração com Molho Madeiras e fechando a noite o MPB de Sandra Vianna. No domingo, a programação terá teatro e literatura, além de sarau.

O rock e o rap ocupam o palco do Largo do Rosário que, hoje, recebe Suprema Cia, Rodrigo Goes e Armatese, além de Full Ground e The Stakeholders e já de madrugada, à 1 da manhã, o show será de Tele Rock’s e às 2h30, sobe ao palco a banda Corcel II.

No Largo Bom Jesus, no Centro, o som será comandado pelos Djs Arnaldo e Pantera, das 19 horas às 2 da manhã. A música eletrônica também é atração no palco da Praça Flávio Furlan com Niu Discotech e DJ House, além de Connection E-music.

Todas as atrações são gratuitas e no www.mogidascruzes.sp.gov.br está a programação detalhada com os endereços dos palcos da Virada Cultural.