Dani Dias lança ‘Amarantos’ no palco do Vasques

LUCAS MELONI

Encontros musicados. É disso que trata o álbum “Amarantos”, que o músico Dani Dias lança, na próxima sexta-feira, a partir das 20 horas, no Teatro Vasques, na região central de Mogi das Cruzes. O trabalho faz parte de um projeto idealizado há três anos que busca retratar encontros com pessoas, lugares, espaços, entre tantas coisas. Ao todo são 12 canções de autoria de Dias e de artistas locais. Na apresentação, o músico fará a captação de cenas para tentar pleitear editais culturais pelo Estado para divulgar o CD gravado no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam).

De acordo com Dias, o álbum fala sobre encontros. “O trabalho tem 12 músicas. Algumas minhas e uma em composição a minha mulher, Amanda Araújo. A Eva Rocha, outra artista da Cidade, também compôs uma música que chama ‘O que Antecede o Encontro’”, disse à reportagem.

As canções têm uma roupagem e sonoridade mais intimista, influenciadas, sobretudo, pela viola caipira tocada por Dias. Algumas músicas já existiam antes do projeto e foram adaptadas a ele com a inclusão do som da viola sertaneja.

“O projeto para falar de encontros nasceu há três anos. Minha mulher, eu e o percussionista Jaime Barros pensamos em algo que tratasse deste tema de forma musicada e com características próprias. Há um ano passamos a estruturá-lo. Nos inscrevemos no edital do Estúdio e em agosto as gravações começaram. Foi um longo trabalho porque até semana passada eu ainda estava andando com o violão pela rua a caminho do Estúdio para fazer correções e ajustes em algumas músicas”, comentou.

Além de Ramos, para o CD, Dias contou com a participação do também percussionista Paulo Betzler e terá, no show, do violinista Celso Aurélio.

Este show já fora apresentado em festivais diversos na Cidade, como o da Canção e o Popular, em 2015, além de passar pelo Galpão Arthur Netto e Casarão da Mariquinha. O nome “Amarantos” é uma referência ao poeta Manoel de Barros, que tem um poema chamado “Amaranto”.

“É uma homenagem à minha mulher, que também é cantora, em forma de música. Eu leio muito Manoel de Barros que tem uma poesia que chama ‘Amaranto’ que diz ‘Não sei bem

de que cor é a cor do amaranto, mas pelo amar e pelo canto fica bem esse’ e que tem um contexto próximo com essa música. No meio dela, eu declamo uma poesia escrita pela Amanda”, complementou.









O show de sexta terá imagens captadas porque Dani pretende montar um material audiovisual completo para pleitear participação em editais do Sesc / Sesi pelo Estado e em festivais culturais de outras cidades. “É uma forma de divulgar ainda mais este trabalho que acaba de ficar pronto”, concluiu.

O show “Amarantos” é gratuito e faz parte da programação do Festival de Verão, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura de Mogi. A apresentação começa as 20 horas, mas é preciso pegar ingressos a partir das 19 horas. O Teatro Vasques fica na Rua Doutor Corrêa, 515, no Centro.