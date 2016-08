Comentários (0) Circuito Like

O Clube Náutico Mogiano marcou para o dia 17 de setembro a sua próxima Noite Dançante, com música ao vivo da Banda Alphaville executando os clássicos da dança de salão. Os ingressos já estão à venda na secretaria do clube.

Almoço

O Instituto Terra promove no dia 7 de setembro o seu Festival de Massas, a partir do meio-dia, no salão social do Clube Náutico Mogiano. A renda do almoço, que contará com massas variadas, será destinada às obras no prédio da Associação Beneficente Onde Moras (Abomoras) e a pintura artística nas áreas de convívio no Asilo Associação São Vicente de Paulo. Convites à venda.

Caminhada

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais

realiza hoje a 8ª Caminhada Solidária que tem saída marcada para as 9 horas, em sua sede da Rua Carmem de Moura Santos, 134. Informações pelo fone 4728-4999.





SPFW

O São Paulo Fashion Week n° 42 já tem data marcada. Acontece de 24 a 28 de outubro de 2016. A exemplo da última edição, a semana de moda não será pautada por uma estação, trazendo propostas que refletem o novo momento da moda. A partir de 2017, os desfiles do SPFW serão realizados em fevereiro e julho/agosto, ajustados às datas de lançamentos das coleções nas lojas para o consumidor.

