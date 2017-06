Damásio explica o atraso na questão do turismo

Informação

O deputado estadual Marcos Roberto Damásio da Silva (PR) envia mensagem à coluna dando explicações sobre o atraso na classificação de Mogi das Cruzes como Município de Interesse Turístico. Segundo ele, o fato de Santa Isabel e Guararema já terem sido incluídas no primeiro lote de cidades sancionado pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) se deve à ordem cronológica de apresentação dos projetos de inclusão: o projeto de lei de Guararema, de autoria do deputado André do Prado (PR), começou a tramitar em 19 de dezembro de 2015, o de Santa Isabel foi apresentado por Gondim Teixeira (SD), em 2 de fevereiro de 2016, enquanto o de Mogi, de autoria de Damásio, data de 25 de fevereiro de 2017. O parlamentar ressalta que a tramitação de sua proposta “está sendo célere”. Segundo ele, o projeto já passou por cinco sessões da Assembleia Legislativa foi avaliado pela comissão de Constituição, Justiça e Redação e atualmente está sendo analisado pelo Grupo do MIT, na Secretaria de Turismo. “Nosso projeto está muito bem estruturado, com todos os documentos detalhadamente produzidos por equipes da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes e atendendo às exigências da nova lei de classificação dos municípios turísticos. Por isso, a análise do MIT deve ser ágil e sem restrições ao proposto”, afirma Damásio. Ele informa ainda que depois de ingressar na Assembleia, em 25 de março de 2015, o seu primeiro projeto foi o que busca classificar Mogi como Município de Interesse Turístico, apresentado em 7 de abril de 2015, tendo sido arquivado, como todos os demais em tramitação à época, por força de mudanças na lei, que exigiram uma série de documentos a serem anexados à propositura. “Talvez você não esteja de todo errado quando diz que ‘a Cidade ficou para trás’, mas não por ação minha; eu estou justamente trabalhando para preencher esta lacuna”, concluiu Damásio.

Internado

Encontra-se internado na UTI do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, o empresário Claudio Costa, 54 anos, vítima da Síndrome de Angústia Respiratória Aguda (Sara), uma insuficiência pulmonar grave que pode resultar no desenvolvimento de edema pulmonar. A infecção apresentou seu quadro mais grave no último final de semana. Seu estado de saúde inspira cuidados, segundo os médicos, embora ele tenha apresentado sinais positivos de reação à doença nas últimas horas.

Falastrão

Em trânsito pelo CDP de Suzano para ser ouvido em uma audiência no Fórum de Ferraz, o ex-prefeito Acir Filló tem dito aos colegas de cela e a carcereiros que tem denúncias a fazer contra o governador Geraldo Alckmin (PSDB), “capazes até de derrubá-lo do cargo”. Não é a primeira vez que diz isso. Respondendo por denúncias de corrupção, Filló está preso na Penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba.

De volta

Mais de 10 mil pessoas acompanharam a missa celebrada pelo padre Alessandro Campos, semana passada, em Brasília. A celebração marcou a Semana de Pentecostes e também o retorno do religioso à localidade onde Alessandro atuou antes de se transferir para Mogi. A missa durou mais de três horas e teve transmissão pela tevê e via internet. Um enorme sucesso.

Ferroanel

Reportagem publicada pelo Diário do Grande ABC, no último domingo, dá conta de que o projeto de engenharia do setor Norte do futuro Ferroanel Metropolitano, ligando Engenheiro Manoel Feio, no Alto Tietê, e Perus, na Capital, deverá ficar pronto em setembro. Já a licença prévia para o início da obra será concluída em dezembro. O traçado desta etapa, com 52,72 km de extensão, ainda depende de recursos estimados em R$ 4 bilhões. Já o trecho Sul, segundo o jornal, “sequer tem projeto em andamento”.

Cotidiano



Frase

Estou aqui na condição de cidadão mogiano.

Renato Nalini Junior, secretário de Estado da Educação, ao participar da Entrada dos Palmitos ao lado do bispo dom Pedro Stringhini, evocando o título de cidadania que recebeu no ano passado