Damásio esclarece

Cartas

O nome do ex-secretário de Planejamento João Francisco Chavedar foi realmente citado no encontro com a Artesp, pois, em seu período à frente da pasta foram elaborados planos de desenvolvimento para diversas regiões da Cidade e o distrito industrial do Taboão pode estar entre elas. Por um erro da Assessoria, seu nome foi citado como atual secretário. Quanto a estar distante da Cidade, as diversas ações parlamentares do deputado estadual Marcos Damasio (PR) em favor de Mogi das Cruzes falam por si só.

Assessoria de Imprensa

Deputado estadual Marcos Damasio (PR)