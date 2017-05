DAEE e Tietê

Cartas

Gostaríamos de chamar sua atenção, bem como dos leitores, para alguns equívocos manifestados pelo senhor José Arraes, presidente do Instituto Cultural e Ambiental Alto Tietê, na carta ao deputado Luiz Carlos Godim Teixeira, publicada na edição de hoje (5/maio) sob o título “O desassoreamento do Rio Tietê”.

No que tange ao Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), cabe-nos destacar que, ao contrário do que o mesmo insinua, toda intervenção realizada pelo no Rio Tietê é precedida de análise de toda as informações necessárias – levantamentos de batimetria e ecobatimetria, laudos sobre impactos ambientais na biodiversidade regional, composição de flora e fauna, análise de sedimentos que serão dragados, definição de áreas de bota-fora etc, etc, etc…, pela Cetesb e emissão das competentes licenças ambientais. Só então as máquinas entram em operação.

Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE)

Assessoria de Comunicação