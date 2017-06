Curso técnico gera oportunidade

Artigos

Ana Maria Baptista Alves

Nos últimos anos, o mercado de trabalho para os profissionais que possuem nível técnico tem se mostrado favorável. De fato, os cursos profissionalizantes oferecem inúmeras vantagens porque visam à qualificação. Isto porque existem muitas vagas em empresas de todos os portes que não são preenchidas por falta de funcionários capacitados. Este cenário está mudando, porque os jovens, principalmente, estão entendendo que este tipo de curso abre portas no mercado de trabalho.

Para atender esta crescente demanda por mão de obra especializada, a Universidade de Mogi das Cruzes criou, há 8 anos, a UMCTEC, escola de ensino técnico profissionalizante que atualmente, oferece 17 opções de cursos em diversas áreas do conhecimento. Em sintonia com o mercado de trabalho para o segundo semestre três novos cursos foram criados: Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas e Técnico em Informática.

O curso técnico é o caminho mais rápido para se conseguir o primeiro emprego. É um diferencial. Entre contratar alguém que não teve nenhum contato com a área e uma pessoa que aprendeu o conteúdo exigido pela vaga, as empresas optam por quem tem o conhecimento. Isto porque aquela cultura de ensinar a profissão dentro das organizações já está ultrapassada, ou seja, as empresas não têm mais tempo para ensinar as novas funções aos funcionários, então, recorrem aos profissionais formados, querem colaboradores preparados.

Há, ainda, outro aspecto que abrange as exigências legais. Por exemplo, você contrata alguém para fazer uma instalação elétrica na sua casa ou qualquer outro serviço corriqueiro nesta área, mas não é um profissional formado em Eletrotécnica. Se por acaso ocorrer um acidente com ele, uma descarga elétrica, você pode ser responsabilizado.

Os cursos profissionalizantes também são boas opções para quem já trabalha, mas, por algum motivo, está insatisfeito ou procurando uma profissão nova. Começar ou recomeçar a carreira independe de tempo e de idade. O ensino técnico abre portas e estimula a busca pelo conhecimento. A UMCTEC está atenta a esta realidade e foca na qualidade de ensino para que seus alunos possam se desenvolver.

Ana Maria Baptista Alves é diretora da UMCTEC, escola técnica profissionalizante da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC).