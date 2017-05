Curso de Inovação ganha o reforço

Artigos

Um dos desafios da Universidade Braz Cubas (UBC) para os próximos anos é conseguir de maneira efetiva contribuir para a melhoria da educação pública, auxiliando as redes básicas com projetos que possam elevar a qualidade de aprendizado dos estudantes.

Entre as propostas para alcançar tais objetivos está o lançamento de um curso de pós-graduação em Gestão da Aprendizagem, voltado para capacitação professores que querem fazer algo diferente em sala de aula, afim de conseguir melhores resultados no processo de aprendizagem dos seus alunos.

A ideia é incentivar e auxiliar os educadores a implantarem em sua proposta pedagógica projetos inovadores que contribuam com a educação básica. Por isso, a Universidade está concedendo bolsas de estudo para professores interessados.

Essa ação faz parte do programa Transformando a Educação (TED), resultado de dois anos de pesquisa, que contou com o apoio de associações renomadas em Educação e pesquisas em universidades fora do país. Já falamos aqui nesta coluna sobre esse novo projeto da Universidade Braz Cubas, mas a novidade é que o projeto ganhou um grande reforço com um grupo especializado formado por Luciana Allan, José Moran, Caio Dib, Lilian Bacich, e Silvana Tamassia e aos outros que ainda virão.

Esses profissionais, convidados devido a expertise e grande experiência em projetos inovadores na área da Educação, irão acompanhar os primeiros passos da pós-graduação, indicando constantemente pontos que podem ser melhorados.

Para a Universidade Braz Cubas foi uma honra ter esses profissionais participando do projeto. Ganha a Universidade que terá a certeza do caminho a ser percorrido, ganham os alunos que terão um curso de pós-graduação com muita qualidade e, sobretudo, a sociedade que terá na rede básica professores mais motivados e cheios de novas ideias para ajudar no desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes.

Mauricio Chermann é reitor da Universidade Braz Cubas