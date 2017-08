Cursinho pré-vestibular ‘Maio de 68′ oferta 50 vagas

Cidades

NATAN LIRA

Com o atual cenário da educação pública, que sofre com cortes de verbas e constante sucateamento, o cursinho pré-vestibular ‘Maio de 68′ nasce a fim de contribuir para que estudantes da rede pública de Mogi consigam ingressar no ensino superior. As inscrições estão abertas e vão até o próximo dia 11, pelo e-mail cursinhomaio68@gmail.com com nome completo, RG e telefone, ou presencialmente, neste sábado, das 13 às 17 horas, na Escola Estadual Pedro Malozze, no Alto do Ipiranga, onde as aulas serão ministradas todos os sábados. São oferecidas 50 vagas.

As disciplinas ficarão sob o comando de professores voluntários. Até o momento, confirmaram participação educadores de matemática, português, geografia, história e redação. No entanto, o grupo ainda busca profissionais das áreas de química e física para complementar o projeto.

Após a inscrição, o candidato passará por uma prova de redação, agendada para 19 de agosto, também na escola estadual, das 13 às 16 horas. Na ocasião, é necessário que o concorrente apresente documento com foto. O tema da redação será algum assunto relacionado ao momento político-econômico do Brasil.

Uma das organizadoras do evento, a professora Marilene Maria da Silva Mendes, 37 anos, explica que o objetivo do Cursinho Maio 68 é contribuir para a diminuição das barreiras impostas para a grande parte dos alunos da rede pública na difícil tarefa de ingressar no ensino superior gratuito.

Mais informações sobre o curso devem ser enviadas à organização. A Escola Pedro Malozze fica na Rua Franz Steiner, 650, no Alto do Ipiranga.