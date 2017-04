Cure recebe 150 trotes por mês

Cidades

A Central de Regulação Médica de Urgência Cure 192 foi implantada em 2011 em Mogi das Cruzes e já se tornou referência no atendimento de pacientes. Hoje, a unidade é indicada pelo Ministério da Saúde como modelo e recebe visitas de outros municípios que visam melhorar o sistema de atendimento.

Durante os cinco anos, a Central recebeu mais de 394.760 chamados/ solicitação de deslocamento. O maior número de ocorrências atendidas é o de urgências e emergências (164.169), procedimentos médicos programados – eletivos (68.628), transferências intermunicipais (64.887), transporte para hemodiálise (60.888), remoções de pacientes de Unidade Básica de Saúde (31.009), participação em eventos (1.551) e transporte para tratamentos de fissuras lábio-palatais, em Bauru (895). E, em meio a estas ocorrências, o serviço lida com uma média de 150 trotes, por mês. “É uma realidade triste porque a pessoa não entende que enquanto ela mente, pode estar tirando a possibilidade de salvar uma vida. Existe ainda os casos que a pessoa mente sobre a gravidade da ocorrência para conseguir atendimento prioritário, quando chegar no hospital”, pontua a supervisora de comunicação da Cure, Livyn Armond.

A frota de ambulâncias do Samu hoje é formada por duas unidades básicas e duas avançadas no Shangai, quatro divididas entre as cidades de Biritiba Mirim, Salesópolis, Guararema e Arujá. Além de duas unidades no Posto de Bombeiros de Braz Cubas e uma na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Oropó.