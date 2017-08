Cultura seleciona peças para o Festemc

Caderno A - Capa

Heitor Herruso

Especial para O Diário

A Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes prepara a 4ª edição do Festemc (Festival de Teatro Estudantil de Mogi das Cruzes), que acontecerá entre os dias 18 e 29 de setembro, no Teatro Vasques. A seleção dos espetáculos aprovados para o evento será divulgada nos próximos dias. Neste ano, 27 montagens foram inscritas por escolas de Mogi das Cruzes, São Paulo, Pindamonhangaba, Iperó, Quadra e Sarapuí.

Em 2016, a Cultura recebeu 26 inscrições e 17 tiveram a apresentação confirmada no palco do Vasques.

Antes de ser organizado pela Secretaria de Cultura, o Festival já estava presente na agenda cultural de Mogi das Cruzes. O evento nasceu sob a tutela do TEM (Teatro Experimental Mogiano) e depois passou para o grupo TWL – Ousadia.

O secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori, destaca a evolução no nível das produções. “Ano após ano vemos um engajamento cada vez maior entre os grupos de alunos que gostam e produzem teatro. Isso vai ao encontro direto dos objetivos do Festival, que é incentivar o fazer artístico dentro das escolas, revelar talentos e promover a integração e troca de experiências entre os estudantes da Cidade e de outros municípios da Região e do País”, comenta.

Segundo ele, um dos objetivos do evento é atrair o maior número possível de inscritos, para que haja variedade nas atrações. “Neste ano, nossa expectativa de inscrições se confirmou. Selecionaremos projetos de qualidade, com alunos engajados e que gostam de teatro. São shows que envolvem teatro infantil, comédia, tragédia, drama e outros estilos”, adianta o secretário.

A lista dos espetáculos habilitados para apresentação será divulgada no site da Cultura, www.cultura.pmmc.com.br. Outras informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria, que atende pelo telefone 4798-6900.