Cultura inscreve artistas para o 4º Salão

A Secretaria Municipal de Cultura prepara o 4º Salão de Artes Plásticas de Mogi das Cruzes. Os artistas interessados em participar podem se inscrever até o dia 14 de julho. A edição deste ano prestará homenagem à Idalício da Silva, artista plástico que deixou sua marca no cenário cultural de Mogi das Cruzes e cujo nome foi escolhido para ser o patrono desta edição por meio de fórum virtual, com a participação direta da sociedade civil.

Assim como em anos anteriores, o Salão de Artes Plásticas de 2017 vai abarcar obras bi e tridimensionais, das categorias acadêmica e contemporânea. A acadêmica é a categoria mais tradicional, que mantém, portanto, maior rigor às regras formais, estéticas e técnicas, enquanto que a contemporânea é mais desprendida de normas e também da representação de objetos concretos, trabalhando conceitos e atitudes.

Serão aceitas pinturas, desenhos, gravuras, bem como esculturas, cerâmica, porcelana e entalhe. Podem se inscrever artistas e coletivos de artistas, brasileiros ou estrangeiros, maiores de 18 anos residentes no país há pelo menos três anos. As obras inscritas precisam ter sido produzidas a partir de 2014 e também têm de ser originais, inéditas e não premiadas.

As inscrições podem ser feitas pessoalmente, na sede da Secretaria Municipal de Cultura ou então via Correios, tendo em vista que o evento é de abrangência nacional. Cada artista deve escolher entre uma das categorias e pode inscrever até três obras, respeitando as medidas máximas detalhadas em edital e que vão de acordo com a capacidade do espaço expositivo. No ato da inscrição, além da obra em si, o artista também precisa preencher uma ficha e apresentar cópias de documentos pessoais.

A seleção será composta por três etapas. A primeira delas é a habilitação, em que uma equipe técnica da Secretaria de Cultura vai avaliar se as obras inscritas estão aptas a integrarem o acervo da mostra. A segunda é a pré-seleção, por meio da qual renomados artistas plásticos farão a análise das imagens, histórico das obras, portfólio e currículos dos artistas. A terceira e última etapa é a de classificação, também comandada por artistas, que vai definir quais obras efetivamente vão compôr o Salão de Artes. O procedimento como um todo se inicia em julho e termina em outubro.

O primeiro e segundo colocados serão premiados em dinheiro, enquanto o terceiro recebe uma medalha. Também serão expedidos dois diplomas de menção honrosa e todos os selecionados receberão certificado de participação. A cerimônia de anúncio e entrega da premiação será durante a abertura do Salão de Artes, no dia 8 de novembro. A mostra prossegue até o dia 30.

Mais detalhes sobre as normas para inscrições podem ser obtidos no edital do concurso. O telefone para mais informações é o 4798-6902.