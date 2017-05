Cuide de seu cacife

Editorial, Opiniao

Maior Cidade do Alto Tietê, e sua capital econômica, Mogi das Cruzes é um dos dois únicos municípios da região que elegeu, para o atual mandato, um integrante do PSDB, partido do governador Geraldo Alckmin. O outro município é Itaquaquecetuba. Isto não parece, contudo, convencer o governador da necessidade de manter vivas suas alianças políticas.

Alckmin precisa definir quem são seus aliados e a eles prestar a deferência da lealdade. Há, efetivamente, uma crise econômica que afeta, profundamente, as finanças públicas e, daí, é muito difícil tocar grandes projetos. Mas isso não impede ações pontuais. Mogi das Cruzes, sabemos, está dentre as localidades com melhores serviços públicos. Em sua grande maioria, decorrentes da competência interna. Aqui, o serviço de água e esgoto não vive sob tutela do Estado; a rede municipal de ensino vai nos conformes e os serviço de saúde segue sobranceiro. Tudo por conta da Prefeitura.

Naquilo que depende do governo estadual, entretanto, passamos maus bocados. O exemplo mais recente, nem por isso menos emblemático, é o da designação de um único investigador de polícia para o grupamento local, desfalcado por seguidas aposentadorias sem substituição. Também os atrasos nas obras estaduais, nenhuma das quais, nos últimos anos, concluída no prazo previsto. O Fórum de Braz Cubas está aí para nos endossar, assim como a unidade radiológica do Hospital Luzia de Pinho Melo.

Nas últimas três eleições que disputou, Geraldo Alckmin teve, por aqui, votação que não lhe deixa nenhuma dúvida quanto à lealdade do mogiano. No segundo turno presidencial de 2006, por exemplo, recebeu por aqui mais de 116 mil votos (para Lula, o eleito, ficaram 82 mil). Na eleição estadual de 2010, Alckmin repetiu os 116 mil votos (Aloizio Mercadante, em segundo, recebeu 59 mil). Por fim, em 2014, quase 122 mil mogianos votaram nele, perto de três vezes os votos (44 mil) conferidos ao segundo colocado, Paulo Skaf.

Os caciques costumam definir isto como cacife eleitoral. Seria bom que o governador do Estado atentasse para tais fatos. Sua agenda das últimas semanas registra, por exemplo, audiência individual com Salomão Pereira, Carlos Brandão e José Reinaldo. Quem são? Anotem, pela ordem: presidente da Federação dos Taxistas, vice-governador do Maranhão e deputado federal pelo Maranhão. Nenhuma para prefeitos eleitos por seu partido.

Periga, Geraldo Alckmin, de ver repetir em escala o episódio de sua tão querida Pindamonhangada, onde Vito (PSDB) seu aliado político, foi derrotado pelo dr. Isael (PR), nas eleições para prefeito no ano passado.