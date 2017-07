Cuidados com a saúde devem ser redobrados durante o inverno

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O frio volta com toda força nesta semana, provocando mudanças no comportamento das pessoas. As temperaturas devem permanecer baixas nos próximos dias, segundo previsão do Climatempo. Mas, apesar de ser considerada uma estação mais charmosa no que se refere ao vestuário, os cuidados com a saúde devem ser redobrados nessa época, especialmente com as crianças e idosos. Os hospitais registram maior demanda de pacientes com doenças mais graves. No inverno, os enfartos crescem 30% e Acidente Vascular Cerebral (AVC) 20%, além dos problemas respiratórios, segundo médicos que atuam nessa área.

Para enfrentar a queda de temperatura, as pessoas precisam se equipar com casaco, touca, cachecol, meias, luvas, botas e outros acessórios utilizados para se proteger, mas o vice-diretor clínico da Santa Casa de Mogi, Anatole France, explica que no frio é preciso manter a casa bem arejada, consumir muita água, sucos, legumes, frutas, verduras, e não deve deixar de lado os exercícios físicos.

Ele explica que no frio, para manter o corpo aquecido, o organismo precisa trabalhar mais, o que pode provocar um fenômeno chamado vasoconstrição, processo de contração dos vasos sanguíneos, o que provoca os enfartos e AVCs. “Aumenta muito o número de mortes por conta disso no inverno”, constata o médico. Ele também fala sobre a incidência das doenças respiratórias, alergias e de pele.

A coordenadora do Pronto Atendimento Infantil do Hospital Municipal, a pediatra Priscila Siqueira, confirma o aumento dos casos de problemas respiratórios entre as crianças. Ela disse que são acometidas especialmente as que estão na faixa etária de zero a quatro anos. “As mães devem manter as crianças hidratadas, lavar sempre o nariz e usar soro fisiológico, cuidar da alimentação, evitar ambientes fechados e roupas de lã”. Só deve levar para o hospital se tiver com febre alta, dor no corpo e apresentar sinais de desânimo.

Apesar dos problemas de saúde, a estação é uma das preferidas das mulheres, que se sentem mais bem vestidas nessa época. Esse é o caso da funcionária pública Cristina Guerra, que gosta especialmente do inverno para se vestir. “No frio as pessoas ficam mais elegantes, porque podem usar echarpes, casacos, botas de cano alto. Além disso, a maquiagem dura mais tempo. Os homens também se vestem melhor, especialmente quando usam sobretudo”, comenta

A comerciante Laura Ayres Macedo também prefere o inverno. “Parece que até a postura das pessoas muda no frio. O cabelo e a pele ficam maios saudáveis, as roupas são bem cortadas e têm melhor caimento. Até para se alimentar é melhor no frio”.

O efeito do frio pode ser conferido nas ruas da cidade. A maioria muito bem agasalhados, com roupas de lã e todos os acessórios para bloquear o frio. As lanchonetes registram maior procura por bebidas quentes. Mas,em muitos estabelecimentos, o movimento é menor do que no verão, já que as pessoas relutam em sair de casa.

“Aumenta muito o consumo de café, cappuccino e chocolate. Mas, as vendas são mais baixas nessa época porque as pessoas evitam sair de casa”, comenta Luiz Henrique Castrezanno, gerente de uma lanchonete na área central.