Cristina Pereira, que viveu a Fedora em “Sassaricando”, entra em “Haja Coração” para aprontar muito

Comentários (0) Caderno A - Capa, Televisao Like

Quase 30 anos após “Sassaricando” ir ao ar na Globo, a Fedora Abdala original está de volta. Cristina Pereira, que interpretou a jovem mimada na trama de 1987, entra em cena em “Haja Coração”, exibida pela TV Diário, e promete causar muita confusão. Suas cenas estão programadas para irem ao ar sábado.

Para quem não lembra, “Haja Coração” se inspira em “Sassaricando” e vem revivendo muitos personagens da trama antiga. Um deles é justamente Fedora, que na nova versão é feita por Tatá Werneck.





Cristina Pereira vive agora Safira Abdala, prima de Teodora (Grace Gianoukas), que morreu em um acidente de helicóptero. A ricaça era dona do complexo gastronômico e cultural Grand Bazzar, e Safira vem atrás de sua parte na herança. “Ela é detentora de 2% das ações do Grand Bazzar. Então, aparece, vinda do exterior, a convite do Aparício Varela, o viúvo, para dividir as ações entre a família”, adianta Cristina, referindo-se ao personagem de Alexandre Borges.

Segundo a atriz, o convite feito pelo autor da trama, Daniel Ortiz, foi uma ótima chance para que ela pudesse fazer um trabalho bacana. “Rica e poderosa, Safira tem um gênio difícil. Fala o que quer e promete aprontar muito”, descreve, lembrando um pouco o que já mostrou como Fedora. A personagem não tem senso crítico, acredita em seu poder de sedução e quer conquistar Aparício, Leozinho e até Gigi.

A veterana conta sobre as cenas com Tatá Werneck. “Eu estava insegura, e ela foi muito afetuosa. Está fazendo um trabalho muito bonito”, define.

A Fedora atual também é só elogios à antecessora: “Quando soube que a Cristina entraria na novela, adorei. É uma excelente atriz”.