Crise vai afetar também o aniversário da Cidade

Informação

As dificuldades provocadas pela atual crise econômica, que já determinaram a suspensão dos festejos carnavalescos deste ano, em Mogi, irão afetar também as comemorações do aniversário de 457 anos, no próximo mês de setembro. Após reunião com os secretários diretamente ligados à organização dos festejos e com diretores da Associação Comercial de Mogi das Cruzes, o prefeito Marcus Melo (PSDB) decidiu suspender a realização da Expo Mogi, assim como os shows com artistas e conjuntos musicais de expressão nacional, como vinha ocorrendo nos últimos anos. Em lugar desses eventos que se concentravam na área da antiga Cobal, no Bairro do Mogilar, haverá uma programação descentralizada pelos vários equipamentos que a Prefeitura mantém na Cidade, como o Teatro Municipal, Auditório do Cemforpe, Ginásio Municipal Hugo Ramos, Ciarte, entre outros. Os artistas locais deverão ser privilegiados nas apresentações que vão compor uma programação ainda a ser anunciada pela Secretaria Municipal de Cultural. O desfile cívico do dia 1º de setembro, data do aniversário de Mogi, será mantido, segundo decidiu o prefeito Melo. Com a suspensão da Expo Mogi, que costumava reunir empresas industriais e comerciais da Cidade, e dos shows com artistas famosos, a Prefeitura espera economizar algo em torno de R$ 800 mil, já que além dos cachês, se gastava também com a infraestrutura dos shows, como palco, gerador, segurança, montagens de camarins, acomodações para o público, etc. “A exemplo do que aconteceu com o Carnaval, teremos também de economizar com o aniversário da Cidade. O momento exige isso e temos certeza de que a população saberá compreender nossa decisão. A economia é fundamental nesse momento para que possamos investir em outras áreas que Mogi necessita”, disse o prefeito Marcus Melo à coluna.

Agradecendo

Marcus Melo deverá recepcionar o governador Geraldo Alckmin (PSDB), por volta de 9h30, na sede do Corpo de Bombeiros, onde ele deverá chegar, de helicóptero. Em seguida, seguirão juntos, de automóvel, até o Hospital Luzia de Pinho Melo para a inauguração do Centro Oncológico. Melo disse que não pretende aproveitar o rápido trajeto para fazer alguma solicitação ao governador. “Há dias de se pedir, mas amanhã (hoje) será dia de agradecer pela obra, há muito reivindicada pela Cidade”, disse Melo.

Investigação

O deputado Roberto de Lucena (PV-SP) ingressou com pedido de abertura de investigação no Ministério Público Federal para que seja apurado o déficit da Previdência Social, assim como as ações da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e de outros órgãos do Executivo e do Judiciário, quanto à efetiva cobrança dos devedores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Entre os devedores figuram algumas das maiores empresas brasileiras.

Sem réquiem

Não houve réquiem para a demolição do prédio que, por mais de um século, serviu de escritórios às empresas concessionárias dos serviços locais de energia elétrica. Dali, na Praça Oswaldo Cruz, a Light cuidava de seus negócios e mantinha grande proximidade com as coisas da Cidade. O prédio já foi abaixo e, no lugar dele, surge uma gaiola de metal.

Homofobia

Quatro eventos deverão marcar a Terceira Semana Contra a Homofobia e Transfobia que acontecerá na Cidade, durante o segundo semestre deste mês. No dia 17, às 18h, no Auditório da Câmara, haverá o seminário “Liberdade de gênero & diversidade sexual”; no dia 18, no Centro Cultural, às 19h, uma peça teatral, seguida de “diálogo aberto”. No dia seguinte, às 14 h, no Anfiteatro da E.E. Washington Luís, um diálogo com jovens sobre “O papel das escolas contra a LGBTFobia” e, por fim, no dia 26, na sede da OAB, um seminário jurídico sobre “Direitos LGBT e combate à discriminação.

Cotidiano



Frase

O otimista acha que o Brasil está ingovernável. O pessimista, que está inabitável.

Benito Gama (PTB-BA), vice-líder do governo na Câmara dos Deputados