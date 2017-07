Crise econômica afeta o mercado de locações de imóveis em Mogi

QUADRO DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

O prolongamento da crise econômica tem reflexos no mercado de locação de imóveis, que registra uma redução de valores entre 10% a 30% e a valorização do poder de negociação do locatário. Os tempos são difíceis, mas primeiros meses deste ano foram marcados por um leve aquecimento nos negócios, em função da chegada de estudantes, ainda um forte alvo para quem possui casa ou apartamento para alugar, em particular, em regiões como o Mogilar e o Nova Mogilar, onde a proximidade com o Centro e as universidades atrai acadêmicos.

No mais, o setor sofre os efeitos da recessão, com as demissões e a diminuição dos salários, e ainda observa mudanças no perfil do locatário e uma reacomodação dos valores. Tem movido o setor, em geral, uma pessoa ou família que precisa reduzir custos e está migrando de uma residência maior para uma menor, ou para outro bairro, onde os valores de mercado são mais baixos.

Ao contrário do que ocorria em 2013, 2014, conta Claudio Santos Silva, proprietário da CS Imóveis, localizada no Mogilar, a maior parte de quem procura pelo aluguel agora são estudantes. Até aqueles anos, muitos trabalhadores admitidos pela indústria ou empreendedores que estavam chegando à Cidade preenchiam 60% da carteira de clientes. Hoje, esse perfil se situa entre 20% e 30%.

“Em meados de junho e em julho, como tradicionalmente acontece, há um aquecimento na procura do aluguel por aqueles que estão chegando na faculdade ou que já estudavam e estão trocando de imóvel”, acrescenta Silva, que responde pelo Núcleo Empreender Imobiliárias, da Associação Comercial de Mogi da Cruzes (ACMC).

Ele observa outra mudança com a criação de facilidades como o seguro fiança, que aniquila a figura do fiador, um sujeito escasso, numa outra simbólica herança dos tempos difíceis e atuais. Antes, quem alugava encontrava com mais facilidade quem avalizasse o contrato. “De uns quatro anos para cá, isso mudou muito, porque o nível de confiança das pessoas reduziu muito”, acrescentou Silva.

Denilson Cruz, da Denilson Cruz Imóveis, analisa as dificuldades atuais do setor, caracterizadas pelo grande número de placas de “aluga-se”, encontradas em todas as ruas e avenidas. “O aluguel pesa muito na composição da despesa mensal de uma pessoa, uma família. Diante do desemprego e/ou da instabilidade, a pessoa vive insegura e isso reflete nesse mercado”, comentou. Para ele, esse é, seguramente, o pior momento em 26 anos de atuação do setor.

Segundo Cruz, as negociações passaram a ter peso e, em alguns casos, chega-se à redução no valor do imóvel, mesmo com os valores enxutos. “O proprietário fica de mãos atadas porque a rotatividade não existe. Tudo está parado e a percepção é clara. Até algum tempo, dificilmente você via uma placa de aluguel em corredores como as ruas Paulo Frontin e até na José Bonifácio”.

No caso do aluguel comercial, a situação é mais complicada, porque muitas pessoas que abriram negócios há quatro, três anos, não conseguiram vencer as dificuldades, e, esses locais acabam ficando fechados. A opção: voltar ao antigo status, de locação residencial, como destaca Renan Kiyokawa, da Kiyokawa Imóveis. “No boom da economia, as ruas que não tinham movimento comercial, acabaram recebendo um e outro negócio. Os imóveis sofreram adaptações para isso, porque o valor para o comércio é mais alto. Com a crise, negócios foram fechados e nós temos orientado o proprietário a migrar para o aluguel residencial”, acresce.









Apesar desse quadro, Kiyokawa, tem uma visão realista. “Nós temos que admitir que os preços chegaram a patamares muito elevados, quando o crédito estava mais fácil e motivou tantas construções de prédios. Agora, não, o mercado já se conscientizou que não dá para praticar mais o que estava inflacionado”, destaca. Entre o ano passado e o início desse ano, ele constata uma retomada do ritmo de negócios.

E as locações fechadas são seladas pelo entendimento entre as partes. “Muitos proprietários estão cedendo preços diante de um inquilino que não dá problema, que paga em dia. Aumento já não estava sendo dado mesmo, e, algumas vezes, há uma redução no valor do aluguel”, contou.

Vendas dão sinal de recuperação

Mudanças ocorreram no mercado de vendas, desde a explosão do consumo, com a facilidade do crédito, até o início e o aprofundamento da crise econômica e política. Os proprietários das imobiliárias Renan Kiyokawa, Denilson Cruz e Claudio Santos Silva observam uma pequena retomada no ritmo das compras, de integrantes das classes mais altas, que já possuíam algum recurso, e estão voltando ao mercado. Já quem dependia do financiamento bancário e principalmente do programa Minha Casa, Minha Vida, adiou o sonho da casa própria.

“Praticamente acabou o crédito, os bancos querem garantias de pagamento e uma mudança virá apenas no futuro. Quem recebe por volta de R$ 1,8 mil por mês e não tem uma economia financeira, não consegue guardar os valores exigidos logo na entrada”, afirma Kiyokawa. Ao que completa Claudio Silva: “Os negócios que estão sendo fechados sempre envolvem um outro imóvel. É uma família que está procurando um apartamento ou casa melhor, em condomínios como o Bella Cittá, Granja Anita, Mosaico da Serra, Parque das Figueiras e Veredas”.

Denilson Cruz não acredita em uma mudança mais perceptível a curto prazo. “Vivemos uma crise política, que dependerá dos resultados das eleições de 2018, e da posse em 2019. Acho que ainda teremos cinco anos de espera por um quadro melhor”, observa.

Para quem procura aluguel ou compra, o tempo é de pesquisa. Um imóvel, sinaliza, “é um bem caro e que atende ao gosto, ao desejo de quem vai morar nele. Há uma oferta grande e as possibilidades para atender ao cliente são enormes”.

Setor imobiliário se ajusta à oferta de apartamentos

O representante do Núcleo Empreender Imobiliárias, da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), Claudio Santos Silva, estima a existência de cerca de 300 imobiliárias na Cidade, a maioria de pequeno porte, com um ou dois corretores, uma tendência verificada também pelo comportamento do mercado. Na entidade, há 15 imobiliárias participantes do Núcleo.

Segundo ele, a percepção dos integrantes do Núcleo das Imobiliárias, o mercado imobiliário de locação e compra e venda está se adequando à grande oferta de apartamentos novos entregues recentemente em bairros como o Mogilar e o Nova Mogilar, e também em regiões como o Alto do Ipiranga, e a queda no ritmo de chegada de novos moradores, atraídos pela indústria e pelo comércio no passado recente.

Uma alteração nesse mercado foram os investimentos que os proprietários começaram a fazer para valorizar os imóveis. “Antes, os imóveis eram ‘pelados’; hoje, não, o dono entende que é preciso oferecer diferenciais (móveis planejados, acabamento, etc) para torná-lo competitivo diante da grande oferta aos locatários”, destaca Silva, ele mesmo, um dos relativamente novatos na Cidade. Ele veio trabalhar no ramo imobiliário há 9 anos.





Silva estima que a Cidade possua cerca de 4 mil imóveis para a locação. Mas, não há um dado seguro sobre essa quantidade, como lamenta Denilson Cruz, da Denilscon Cruz Imóveis. “Esse é um dado que muda muito, que nós não possuímos e seria importante a Cidade”, comenta Cruz.