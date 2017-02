Criminosos invadem casa e aterrorizam família no Aruã

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Apesar de o Condomínio Aruã, no Bairro do Itapeti, possuir seguranças, três bandidos armados invadiram por volta das 7 horas desta quinta-feira (9) a casa do comerciante Wellington Silva dos Santos, de 37 anos. Ele, a esposa, a cabeleireira Elaine Fagundes da Silva Santos, de 34 anos, e os dois filhos do casal, de 7 e 16 anos, foram dominados pelos criminosos. Eles aterrorizaram a família, ameaçando matar a adolescente e o seu irmão caçula, apontando armas para as cabeças deles, conforme consta no Boletim de Ocorrência sobre o assalto registrado à tarde pelo delegado Victor Mello e o escrivão Vicente Paulo, de plantão no 2º Distrito Policial.

Os marginais roubaram cartões de crédito, joias como brincos, pulseiras, anéis e correntes e dois celulares de valores elevados. O prejuízo foi considerado alto. Consumado o assalto, tudo indica, conforme o casal relatou na Delegacia, que o trio embarcou num veículo e fugiu. A Polícia Militar teria sido informada sobre o crime, cercou o condomínio, realizou buscas, mas não teve sucesso.

O local é bem próximo à divisa de Mogi das Cruzes com Suzano. Os bandidos estariam portando duas pistolas cromadas e um revólver oxidado, de calibre 38, com cano curto.

O assalto foi comunicado ao delegado titular Jorge Luiz Neves Esteves, o qual de imediato designou uma equipe para investigar o crime. No começo da noite, a Polícia não tinha qualquer pista para identificar os criminosos.

O Condomínio Aruã já foi alvo da ação de assaltantes. No ano passado, uma quadrilha chegou a ser presa após buscas realizadas por policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais).

A Polícia Civil espera obter informações para prender os autores do roubo na casa do comerciante Wellington Silva Santos. Moradores do condomínio preferiram ficar no anonimato, mas afirmaram que a cada assalto aumenta a sensação de insegurança no local.