Criminosos agem em farmácia e pizzaria de Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Os assaltos cometidos por bandidos em uma pizzaria e drogaria em Braz Cubas começaram a ser investigados ontem por ordem do delegado Jorge Luis Neves Esteves, titular do 2º DP.

Só na noite desta segunda-feira, o representante das duas lojas da FazFarma, Adair Belboni, procurou a equipe de plantão no 2º DP e informou que marginais assaltaram o estabelecimento nos dias 5 e 9 de junho último, na Rua Thuller, no Jardim Universo. No primeiro roubo, o bandido armado levou R$ 700,00 e no outro R$ 600,00.

Na mesma Rua Thuller, a Pizzaria Fiorella foi atacada às 22h30 deste sábado. Uma família que se reunia no local ficou sem celulares e documentos. O assalto cometido por um casal foi comunicado à Polícia Civil na segunda-feira à noite.