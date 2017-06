Criminosos agem à noite na região central de Mogi

QUADRO DESTAQUE

Começo da manhã de 30 de maio, terça-feira. Na Rua Padre João, próximo ao cruzamento com a Barão de Jaceguai, no Centro de Mogi das Cruzes, algo chamou a atenção dos fiéis que se dispersavam após mais uma alvorada em louvor ao Divino Espírito Santo. A porta de um salão de cabeleireiro estava parcialmente arrombada. Por coincidência, a irmã da proprietária passava pelo local e ligou, assustada, para que a dona viesse até o estabelecimento. Este não é o primeiro caso de tentativa de invasão no Centro. Há relatos em outras vias próximas e casos de furtos consumados na própria Padre João. Presença de dependentes químicos, que têm atacado lojistas, é outra preocupação. Comerciantes suspeitam que as pichações indiquem alvos para roubos e furtos. Eles tentam uma reunião com o secretário municipal de Segurança, coronel Paulo Roberto Madureira Salles, mas reclamam da burocracia em consegui-la.

Casos de invasão noturna a estabelecimentos não é algo inédito nas páginas deste jornal. Desde o ano passado, a região central vive uma série de furtos e tentativas em lojas e restaurantes. A primeira das ondas ocorreu na Rua Barão de Jaceguai e Ricardo Vilela. Na sequência, comerciantes da Rua Francisco Franco e Santana também sofreram com as investidas dos marginais. Em tempos mais recentes, a Padre João fora tomada por pichações. Foram, pelo menos, cinco lojas atacadas por vândalos em dois dias, no começo de maio. Desta vez, comerciantes das ruas Braz Cubas e Padre João e da Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco reclamam da insegurança. Eles teriam sido vítimas de tentativas de furto.

A dona do salão de cabeleireiro, que pediu para não ser identificada, de 52 anos, tem o ponto há 11 na Padre João. “Até então, graças a Deus, eu nunca tinha sido roubada. Meu salão nunca tinha sido invadido. É difícil a gente ver policial por aqui, por isso tomo alguns cuidados, por causa de alguns casos já registrados aqui na rua. Depois das 17 horas, quando a minha manicure vai embora, eu só atendo quem eu conheço e tem hora marcada. Fecho a porta. Não dá para arriscar. Depois dessa acho que vou pôr câmera de segurança para conseguir mais proteção”, disse a O Diário. Foi pela irmã dela que a cabeleireira soube do caso. Ao chegar, constatou que apenas a porta de metal havia sido danificada. Os bandidos não tinham conseguido entrar. O prejuízo? Cerca de R$ 60,00. Parece pouco, mas o que marca é o susto grande para ser esquecido por ela.

Para ela, a onda de pichação na Padre João tem alguma relação com as tentativas de invasão. “Deve ser algum código para eles porque duas semanas antes, a minha porta apareceu pichada de verde. A de outros também estava pichada. Teve um vizinho que foi invadido”, comentou. Ela se refere a uma casa de doces, na outra ponta de um dos quarteirões da Padre João que fora furtada no fim do ano passado. Este caso já foi noticiado por O Diário.

Vizinha de comércio, a dona de uma loja de artesanato – que também pediu para não ter a identidade divulgada – já havia enfrentado problemas com as pichações na Padre João. Segundo ela, o transtorno agora é com dependentes químicos que apresentam descontrole. “Uma usuária veio me pedir dinheiro. Eu falei para ela esperar fora da loja enquanto eu atendia a uma cliente. Ela ficou descontrolada e quebrou vários produtos da minha loja. Chamei a Polícia Militar e demorou duas horas para a PM aparecer. Tentei algumas vezes uma reunião com o secretário de Segurança de Mogi, mas há uma burocracia tão grande que não consigo sequer ser atendida no telefone por ele. Alguém precisa verificar a nossa situação”, desabafou.

Em outra parte do Centro, no trecho da Rua Braz Cubas com a Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, desde o início de maio, comerciantes têm sido vítimas de bandidos que agem na sorrateira, pela madrugada. “Seis estabelecimentos foram alvos dos bandidos, em três deles, inclusive o meu, eles conseguiram levar alguma coisa. Do meu consultório levaram um computador, telefone, meu programa de gestão de atendimento e um monitor para avaliação de cães e gatos. O meu prejuízo ultrapassou os R$ 12 mil. Mas não foi a primeira vez. Já tinham tentado entrar em dezembro passado. Precisei tomar algumas providências como colocar alarme e fechadura. Gastei R$ 3 mil para reforçar a segurança. Tentei fazer o boletim de ocorrência online, mas por ser comércio não deixam. Já no 1º DP (Distrito Policial, no Parque Monte Líbano), há uma longa demora e até hoje eu não consegui fazer o registro”, comentou o médico veterinário Marcelo Oliveira, 50.