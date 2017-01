Criminoso invade escritórios de advocacia em Mogi

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Um ladrão que ainda não foi identificado está agindo em escritórios de advocacia e lojas de Mogi das Cruzes. A denúncia foi feita, neste sábado, a O Diário pelo advogado José Beraldo, uma das vítimas. Ele afirma que ficou seu um dos seus notebooks e cita a invasão praticada pelo marginal contra seus colegas.

“É o ladrão de notebooks. Já estivemos procurando o delegado Argentino (titular do Distrito Central) e estamos aguardando providências da Polícia Civil”, disse o criminalista.

Um dos comércios invadido foi a Marcella Boutique, na Avenida Capitão Manoel Rudge, no Parque Monte Líbano, perto do Distrito Central. O ladrão arrombou a porta, revirou o estabelecimento, provocando prejuízos elevados. Comerciantes do Bairro nobre de Mogi reclamam da falta de policiamento preventivo de responsabilidade da Polícia Militar. “Comerciantes tomem cuidado”, alerta a proprietária da boutique em rede social.

De acordo com Beraldo, um vídeo gravado pelo sistema de monitoramento do escritório, mostrando o ladrão em ação, já foi entregue ao delegado Benedito Henrique Righi Queiroz, assistente do Distrito Central, encarregado das investigações.

O advogado José Beraldo divulgou a imagem do ladrão e pede que quem puder identifica-lo pode telefonar para a Polícia Civil através do número 4799-3132, falar com o investigador chefe Luiz Roberto Bourg de Mello, ou então, informações podem ser formalizadas pelo Disque Denúncia – 181 e não é necessário se identificar.