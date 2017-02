Crianças e jovens vendem e limpam carros em semáforos de Mogi

QUADRO DESTAQUE

DANILO SANS

Crianças e jovens permanecem em semáforos vendendo balas e doces ou com panos nas mãos, para a limpeza dos carros, em avenidas com intensa circulação de carros. O sistema de semáforos da Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, nas proximidades do Mogi Shopping, é o ponto mais concorrido. Na segunda-feira última, três jovens abordavam motoristas na entrada e na saída da passagem subterrânea Oswaldo Crespo de Abreu.

Nas proximidades de praças como o Largo Bom Jesus, a permanência de moradores em situação de rua cria conflitos entre alguns deles e pedestres, quando são abordados por aqueles mais ousados. A convivência entre essas pessoas e a Cidade é acompanhada pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas). Segundo os levantamentos do setor, vivem cerca de 40 a 50 pessoas nas ruas, entre elas, três adolescentes. Além desse grupo, 150 homens e mulheres são acolhidos por instituições em Mogi das Cruzes. O estudo aponta a presença 18 deles com transtornos mentais.

A maioria das pessoas que vivem nas ruas tem família na Cidade. Nessa parcela, os que inspiram maior cuidado são os que possuem transtornos mentais, segundo a secretária Neusa Marialva. “Essas pessoas não possuem nenhuma noção de autopreservação ou do quanto seu quadro de integridade física se deteriora nas ruas e, por vezes, não são capazes de dizer o próprio nome”, contou.

Levantamentos mensais sobre os moradores de rua são realizados desde agosto de 2015. Em todo o período, não houve alternância nos números. Mas, a identidade desses moradores muda. “Alguns voltam para a casa, e depois, retornam para as ruas”.

Crianças

Ainda não foi encontrada uma solução, pelo poder público, para os três adolescentes registrados pelo Serviço. Segundo Neusa, ele vivem entre a rua e as entidades de acolhimento.

Também são acompanhados pela Secretaria de Assistência Social, o grupo de crianças e adolescentes de 8 a 14 anos que permanece nos semáforos, pede dinheiro ou vende doces. “São crianças que têm família, casa, estão na escola e já são atendidas por outros equipamentos da Assistência Social”, garante.

Segundo a secretária, esses menores sabem que vão obter uma “grande quantia em dinheiro” para comprar roupas, tênis, bonés e brinquedos. “Para evitar situações como essa, a Prefeitura mantém diversas ações, como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e campanhas permanentes para que a população não dê esmolas”, pondera.

Casos de trabalho infantil e mendicância nas ruas são notificados ao Conselho Tutelar e encaminhados à Rede de Serviços Socioassistenciais, como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visando o acompanhamento dos casos e a superação da violação de direitos.









Neusa afirma que a permanência de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil nas ruas é reforçada pela população, quando compra algum produto ou oferta dinheiro com a intenção de ajudar. “Por isso, todas as pessoas têm papel importante no enfrentamento do trabalho infantil e da exploração de crianças e adolescentes. Não dê esmolas. Não compre produtos vendidos por crianças e adolescentes nas ruas e semáforos”, completa.

As pessoas que necessitarem de um atendimento ou encaminhamento de um cidadão nessas condições devem ligar para o Serviço de Abordagem Social, no telefone 97096-0923.

Medida

Foi criada em janeiro uma equipe intersetorial, envolvendo representantes das secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Segurança e Serviços Urbanos, com o objetivo de reforçar o acolhimento e as atividades do Centro POP.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva, a Cidade disponibiliza, por meio de parcerias com as entidades Casa de Maria Maranathá e Abomoras, o total de 150 vagas para atendimento, além dos serviços de higienização e alimentação junto ao Centro POP. Nestas entidades os profissionais buscam, além da regularização documental, a orientação e acompanhamento visando a superação de situação de rua.

“Esta nova linguagem de abordagem, de caráter sistemático, tem trazido resultados positivos, pois vários encaminhamentos foram realizados à rede de saúde, além de possibilitar um trabalho de envolvimento junto à sociedade para que os auxílios junto a esta população aconteçam de forma a resgatá-los e não mantê-los nesta condição nas noites e madrugadas”, avalia.