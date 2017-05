Crianças e jovens desenham o Divino

Caderno A - Capa

O “Concurso de Desenhos” da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes inscreve participantes até o próximo dia 16. Este é o sexto ano que o evento cultural é realizado entre os alunos das redes particular, estadual e municipal e subvencionadas da Cidade. O tema é o mesmo da festividade, “Divino Espírito Santo, guiai nosso caminho na fé e na unidade”.

“A proposta deste concurso é fazer com que as crianças e os jovens reflitam sobre o tema da festa, usando a criatividade e a expressão artística. Sem falar que, por meio dessa ação, nós estamos mantendo viva uma tradição e fazendo com que ela se perpetue”, afirma a coordenadora do concurso, Maria Ângela Pires. As ilustrações podem ser elaboradas utilizando diversas técnicas de desenho e pintura coloridas ou preto e branco. Não há restrição de materiais (tinta, lápis de cor, hidrocor, aquarela, guache, grafite).

O prêmio é uma bicicleta para cada um dos cinco melhores desenhos nas categorias Educação Infantil, Educação Especial, Ensino Fundamental (1º Ano ao 5º Ano), Ensino Fundamental (6º Ano ao 9º Ano) e Ensino Médio. O vencedor de cada categoria será premiado no dia 27 de maio, às 17 horas, na Quermesse, no Centro Municipal Integrado (CMI) Deputado Maurício Nagib Najar, no Mogilar, onde todos os trabalhos ficarão expostos.

De acordo com a coordenadora, a inscrição das unidades de ensino do Estado e as particulares, jurisdicionadas à Diretoria de Ensino, devem ser feitas pelo e-mail de-mogidascruzes@edunet.sp.gov.br, aos cuidados da supervisora Elisabete Martins Sanches. Já as escolas municipais, as subvencionadas e as particulares, jurisdicionadas à Secretaria Municipal de Educação, devem fazer a inscrição pelo e-mail mariaestelafernandes@se-pmmc.com.br, aos cuidados de Maria Estela Fernandes.

“Cada escola terá de selecionar e encaminhar um desenho por categoria. Os trabalhos selecionados devem ser entregues pelas unidades de ensino até às 16 horas do dia 16 de maio, na Diretoria de Ensino (Rua Dr. Antônio Cândido Vieira, 451, Centro), para as escolas ligadas a essa entidade, e na Secretaria Municipal de Educação para as ligadas à Pasta (Av. Narciso Yague Guimarães, 2, Shangai)”, comenta a coordenadora.

A comissão julgadora será composta por sete pessoas, sendo um representante da Secretaria Municipal de Educação, um da Secretaria Municipal de Cultura, um da Diretoria de Ensino, um artista plástico, um representante da Associação Pró-Festa do Divino Espírito Santo, um sacerdote e um historiador. Serão avaliados: adequação ao tema, originalidade e criatividade.

A Festa do Divino será realizada de 25 de maio a 4 de junho. Os festeiros são João Pedro dos Santos Oliveira e Márcia Regina Pauletti Oliveira e o casal de capitães de mastro é Sérgio Paschoal Gomes e Nilde de Lima Gomes.