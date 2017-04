Criançada se diverte com show do Circo dos Sonhos

Caderno A - Capa

Uma parceria entre o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes e o Circo dos Sonhos, que está em temporada na Cidade, proporcionou a realização ontem de sessões gratuitas, nos períodos da manhã e tarde, para o atendimento de 859 alunos de escolas públicas e projetos sociais. Eles tiveram a oportunidade de se divertir e se encantar com o mundo mágico do show circense.

Pela primeira vez no circo, João Gabriel Doria Lopes, de apenas cinco anos, estava encantado com o espetáculo. “Gostei mais da mulher com a cabeça cortada. Foi tudo bom”, disse. No alto da lona, o artista girando impressionou Vinicius Alexandre Monteiro Rebeq, de 10 anos. “Foi muito legal. Gostei das partes com fogo também”, contou lembrando o número de mágica. A alegria dos palhaços contagiou Maria Fernanda Passos, também com cinco anos. “Eles foram meus preferidos”, disse.

“Foi um dia muito prazeroso, uma grande alegria receber as crianças de diferentes bairros da Cidade em um espetáculo tão bonito e de alta qualidade. Agradeço aos parceiros que nos ajudaram a proporcionar este dia para elas”, disse Karin Melo, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, que acompanhou o show circense. Assistiram ao espetáculo crianças do Parque São Martinho, Botujuru, Braz Cubas, Vila Moraes, Sabaúna, Parque das Varinhas e Rodeio.

O Circo dos Sonhos também recebeu a garotada da Casa da Criança, Lar Batista de Crianças, Lar São Lourenço, CEIC Vitória, CEIM Mauro Ottoni Martins, CEIM Profª Ivone Aparecida de Jesus Larrubia Moya, CEIM Profª Therezinha Miranda de Paula, Creche Sueli Pereira dos Santos, Projeto Semeando Vidas, Escola Maria, Mãe do Divino Amor – Unidade II e CEIC Solzinho Feliz. Novas sessões devem atender mais alunos de escolas públicas e instituições de Mogi das Cruzes nos próximos dias.

O passeio ao circo das 859 crianças também contou com apoio da Secretaria Municipal de Educação, voluntários do Lions Clube e das empresas JSL e Condor.