Creta chega custando até R$ 99 mil

Automotor

O SUV compacto Hyundai Creta chega ao mercado em cinco versões, custando entre R$ 72.990,00 e R$ 99.490,00. Produzido na fábrica da montadora em Piracicaba (SP), o modelo tem design exclusivo para o Brasil e traz equipamentos inéditos na categoria. Primeiro SUV compacto global da Hyundai, o utilitário determina a entrada da marca no segmento automotivo que mais cresce no país, apresentando características únicas desenvolvidas com base no gosto e na preferência do consumidor brasileiro, a exemplo do HB20, que em pouco tempo se consolidou como um sucesso de vendas. Seu nome é inspirado na maior ilha da Grécia, situada no Mar Mediterrâneo, e segue a linha dos SUVs da Hyundai ao referenciar localidades específicas, como Santa Fe, New Tucson e Vera Cruz.

O Hyundai Creta está disponível em cinco versões. A opção de entrada é a Attitude 1.6, equipada com motor 1.6 litro de até 130 cv de potência e câmbio manual, seguida da configuração intermediária Pulse, equipada com motor 1.6 de transmissão manual ou automática ou com motor 2.0 de transmissão automática. O propulsor 2.0 litros rende até 166 cv, utilizando etanol como combustível. A top de linha é a Prestige, que conta com propulsor 2.0 e câmbio automático. Tanto a transmissão manual como a automática contam com seis velocidades.

O Creta alia estilo imponente e robusto à sofisticação e modernidade. Por fora, chamam a atenção em todas as versões os para-choques com visual agressivo, exclusivos do modelo brasileiro, a grade frontal hexagonal com moldura que toca os faróis, as lanternas “clear type”, os retrovisores na cor da carroceria com luzes indicadoras de direção e as barras de teto longitudinais na cor prata. Destacam-se ainda o spoiler traseiro e a moldura cromada na tampa do porta-malas. São opcionais para algumas configurações os faróis com projetores e luz diurna de LED, faróis de neblina dianteiros e rodas de liga-leve diamantadas de 17 polegadas.

O Creta pode vir tanto com motor 1.6 litros de 166 cv como um 2.0 litros de 166 cv de potência. Ambos flexíveis. (Foto: Divulgação)

As versões Attitude e Pulse vêm equipadas com acabamento interno na cor preta e pomo da alavanca de câmbio revestido em couro. Já a versão top de linha Prestige conta com o pacote Brown Leather, apresentando bancos de couro marrom, acabamento das portas e apoio de braços lateral e central em couro preto, costuras na cor marrom, painel de textura exclusiva com detalhes na cor marrom e volante revestido em couro.

O Hyundai Creta garante ótimo espaço interno, transportando confortavelmente cinco adultos. O porta-malas possui 431 litros, que podem ainda ser ampliados para 1.425 litros com o rebatimento dos bancos traseiros.

O SUV compacto é equipado com a nova central multimídia blueNav, disponível como item de série na versão Prestige. O equipamento tem tela sensível ao toque de sete polegadas, navegador GPS, compatibilidade com Apple CarPlay e Google Android Auto, conexão Bluetooth com streaming de áudio e chamadas de telefone, MP3 player, reprodutor de fotos e vídeos, conexões USB/iPod e AUX, microfone no teto e comandos de áudio e Bluetooth no volante.

Para as outras versões do Creta, há o sistema blueAudio, que traz tela LCD de 3.8 polegadas com iluminação em fundo preto e informações em branco, o que facilita a leitura durante o dia ou à noite. Conta também com comandos no volante, conexão Bluetooth para telefonia e streaming de áudio, conexões USB/iPod e AUX e rádio AM/FM.

A versão top de linha tem ar-condicionado automático digital, chave presencial smart key com telecomando de travamento das portas e porta-malas, partida do motor por botão, retrovisores externos com rebatimento elétrico, computador de bordo com configurador de funções, câmera de ré dinâmica e acendimento automático dos faróis.

Item disponível apenas em veículos mais luxuosos, a ventilação do banco do motorista utiliza ventiladores localizados no interior do assento e do encosto e está presente na versão Prestige como padrão. O equipamento oferece três níveis de ventilação, proporcionando uma condução do veículo bem mais agradável em dias de intenso calor.









Saídas de ar para os passageiros dos bancos traseiros, vidros elétricos dianteiros e traseiros com funções “one-touch” para subida e descida e antiesmagamento, e abertura e fechamento dos vidros por meio da chave são itens disponíveis a partir da versão Pulse 2.0.

De série em todas as versões, há sistema Stop & Go de parada e partida automática do motor, direção elétrica progressiva, travas elétricas nas portas e porta-malas, retrovisores externos com ajuste elétrico e luz indicadora de direção, vidros elétricos (“one-touch” descida para o motorista), acionamento inteligente por toque das luzes de direção, volante com regulagem de altura e profundidade, banco do motorista com ajuste de altura, cintos de segurança dianteiros com regulagem de altura, apoio de braço para motorista e banco traseiro rebatível e bipartido.

O Hyundai Creta Prestige tem seis airbags, sendo dois duplos frontais, dois laterais de tórax e dois cortina. Para as outras versões, são sempre dois airbags duplos frontais. À exceção da versão Attitude, todas as demais trazem sistema completo de segurança ativa, com controle de estabilidade (ESP) e tração (TCS), assistente de partida em rampa (HAC), gerenciamento de estabilidade (VSM), sinalização de frenagem de emergência (ESS) e faróis de neblina dianteiros.

Presente nas configurações com propulsor 2.0, o recurso de farol direcional amplia a visibilidade em curvas à noite, com o auxílio de uma lâmpada exclusiva para iluminação lateral, focando na direção em que se gira o volante.

Todas as configurações do Creta têm monitoramento de pressão dos pneus, alerta sonoro de não colocação do cinto de segurança para motorista e passageiro, alerta visual de portas e porta-malas abertos, travamento automático das portas e do porta-malas a 20 km/h, trava de segurança para crianças nas portas traseiras e limpador e desembaçador do vidro traseiro.

Todos os veículos saem de fábrica também com sistema de fixação ISOFIX para cadeirinha de bebê, destravamento automático das portas em caso de acidente, cintos de segurança retráteis de três pontos (dianteiros e traseiros) e com pré-tensionador (dianteiros), apoios de cabeça dianteiros e traseiros com regulagem de altura, estrutura de deformação programada, barras de proteção lateral e coluna de direção colapsável.