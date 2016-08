Crescer divulga a 1ª chamada de curso

Comentários (0) Cidades Like

As listas de primeira chamada dos cursos oferecidos pelo Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos (Crescer) já estão disponíveis no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes e nas seis unidades do programa, localizadas no Centro, Braz Cubas, Vila Natal, Vila Brasileira, Jundiapeba e César de Souza.

O link para consulta é http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/educacao/crescer.php .

O Crescer oferece diversos cursos de qualificação profissional básica direcionados a jovens e adultos mogianos com o objetivo de prepará-los para inserção no mercado de trabalho.