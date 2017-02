Crescer divulga 1ª chamada para cursos gratuitos

QUADRO DESTAQUE

O Crescer – Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos, da Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes, divulgou ontem as listas de primeira chamada dos cursos gratuitos que serão oferecidos nas seis escolas do programa, localizadas nos bairros da Vila Natal, Braz Cubas, Centro, Vila Brasileira, Jundiapeba e César de Souza. As matrículas deverão ser feitas no primeiro dia de aula. Os cursos começam a partir de segunda-feira.

Neste primeiro bloco de cursos de 2017, foram recebidas 42.882 inscrições, um recorde entre todas as edições. As mais de 42,8 mil inscrições foram feitas por 15.655 pessoas, já que era possível se inscrever em mais de um curso. O sorteio para o preenchimento das 5.555 vagas oferecidas foi realizado na última terça-feira em todas as escolas do programa e contou com a participação os candidatos, que auxiliaram a equipe do Crescer.

As listas de primeira chamada estão disponíveis no site www.mogidascruzes.sp.gov.br em todas as unidades. A matrícula será possível em apenas dois cursos, conforme estabelece o regramento do Crescer. Os candidatos deverão apresentar os documentos exigidos de acordo com o curso, além do RG e comprovante de endereço. Em alguns casos, é necessária a cópia da declaração de escolaridade e para os cursos avançados, o certificado de conclusão do curso básico.