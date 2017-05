Crescer abre vagas para qualificação de atendimento ao cliente

Cidades

Serão abertas na segunda-feira as inscrições para o curso de Qualificação de Atendimento ao Cliente, uma parceria entre o Emprega Mogi, o Crescer e uma empresa de teleatendimento. As inscrições poderão ser feitas nos postos do Emprega Mogi nos Terminais Central e Estudantes.

Para participar do curso é preciso ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e residir em Mogi. No momento da inscrição é preciso levar uma caneta azul ou preta e apresentar as cópias do RG, CPF, título de eleitor, PIS (se tiver), certificado de reservista, comprovante de endereço (que deve estar em nome do candidato, cônjugue ou pais e pode ser o comprovante e o contrato de locação), carteira de trabalho (folhas 7 e 8, foto e informações do candidato) e histórico escolar ou comprovante de escolaridade.

Os candidatos que concluírem o curso com bom aproveitamento terão prioridade na contratação, de acordo com as vagas que a empresa dispor em Mogi. A capacitação ficará a cargo do Crescer, da Secretaria Municipal de Educação.

O posto do Emprega Mogi no Terminal Estudantes fica na Avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida Souza, no Centro Cívico, já o do Terminal Central está localizado na Rua Prof. Flaviano de Melo, 525, Centro. Informações: 4699-1900.