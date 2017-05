Crescer abre 5,8 mil vagas para cursos nesta quinta-feira

QUADRO DESTAQUE

As inscrições para 5.810 vagas em cursos gratuitos de iniciação profissional oferecidos pelo Crescer – Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos estarão abertas de amanhã a sábado. Elas podem ser feitas online, no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes (www.mogidascruzes.sp.gov.br) ou em uma das seis unidades do programa – Vila Natal, Vila Brasileira, Braz Cubas, Jundiapeba, César de Souza e Centro.

Os interessados poderão se inscrever amanhã e sexta-feira, das 8 às 18 horas, e no sábado, das 8 às 12 horas. Há 1.705 vagas na unidade Braz Cubas, 1.360 na Vila Natal, 865 na Vila Brasileira, 700 no Centro, 620 em César de Souza e 560 em Jundiapeba. Se o número de inscrições for superior ao de vagas, haverá sorteio na unidade em que o candidato se inscreveu, no dia 14 de junho, às 9 horas.

As listas com a primeira chamada serão divulgadas em 23 de junho, às 14 horas, nas seis unidades do programa e no site da Prefeitura. As matrículas ocorrerão entre 26 a 30 de junho. As aulas começam no dia 3 de julho.