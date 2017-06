A TV é o meio mais eficiente

Artigos

Estudo feito pela Neustar, divulgado agora em maio de 2017, demonstra que a televisão é a mídia mais eficiente entre todas as demais para gerar vendas, conquistar novos consumidores e fortalecer marcas.

Não foi uma pesquisa tradicional, mas sim um estudo sofisticado de marketing analytics, com base em dados reais de campanhas realizadas e seus resultados efetivos. A empresa norte-americana recebe informações sobre campanhas reais, verbas, planos de mídia e KPIs (objetivos principais).

Após processar essas informações e fazer uma análise real dos resultados da campanha para o cliente (contra sua categoria e seu próprio histórico), incorpora esses resultados de forma anônima em seu databank de metadados e assim consegue gerar informações cada vez mais precisas sobre a performance de cada mídia em cada categoria de mercado e objetivos de marketing.

O estudo foi encomendado e patrocinado pela Horizon Media e a Turner e está sendo feito pela segunda vez (a primeira foi em 2015), incorporando mais campanhas analisadas em mais categorias.

A análise considerou fatores como atingimento eficiente (alcance de cobertura e volume de frequência no target), ROI, alavancagem para o produto/serviço anunciada e eficácia de resultados alcançados – em termos de mais vendas, novos consumidores conquistados e aumento da força da marca anunciada. Ou seja, o que se denomina de outcome.

No período de sete anos (2010-2016) a TV demonstrou de forma consistente alcançar 7x maior alavancagem por dólar investido que o searching e 5x mais que o display nas mídias digitais. Tudo isso durante um tempo no qual o digital ganhava enorme dimensão pela ampliação e sofisticação de suas plataformas tecnológicas e o consumidor vivia grandes transformações.

O efeito halo da TV sobre vendas de outros produtos do portfólio da marca anunciada chegou a alcançar aumento de 35%. Mas ao remover a TV do mix de uma campanha e concentrar a comunicação nas mídias digitais, o efeito halo chegou em média a um índice de 18% negativos sobre o ROI.

O estudo também concluiu que as perspectivas de incremento dos resultados obtidos com o uso da TV nos próximos anos são imensas, tanto em campanhas solo como integradas com as outras mídias, especialmente pela aplicação das ferramentas de marketing analytics em processos de targeting, mensuração de resultados, otimização de mix e flights e utilização dos novos recursos da addressable TV.

Rafael Sampaio é consultor em Propaganda e Marketing