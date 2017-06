CPTM, reclamações, cobranças e a omissão da classe política

Informação

Durante o período em que foi diretor da Regional de Mogi do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), Paulo Machado foi sempre um defensor permanente de melhorias nos transportes da Região do Alto Tietê. O arquivo deste jornal é testemunha de manifestações, oficiais ou pessoais, do dirigente, nos tempos em que a entidade se preocupava com outros aspectos da vida regional que também interferiam na vida das indústrias e, por tabela, da economia. Já aposentado e fora da entidade, Machado ainda mantém a preocupação com questões da Cidade, como demonstra nesses comentários enviados à coluna, a propósito dos trens da CPTM: “É simplesmente vergonhoso para nossa Região voltar a esse assunto, senão vejamos. Há muitos anos reivindicamos e reclamamos por que não temos o Expresso Leste até nossa Cidade? As justificativas nunca convenceram: a malha ferroviária não comportava os novos trens; a necessidade de novos viadutos, novas composições, etc, etc. A conclusão da nova estação de Suzano, que conforme O Diário vem denunciando, sofreu diversas prorrogações, foi inaugurada, ainda inacabada. Pois bem, deixando de lado tudo isso, pergunto: Por que não eliminar de vez essa humilhante e desumana baldeação? A justificativa da falta de viadutos não aceitamos mais, pois os trens expressos e os “sucatões” continuam circulando e por que essas composições, inclusive os “sucatões”, não prosseguem até a Luz ? Aí então, não vejo como não responsabilizar nossa classe política (da região, diga-se de passagem), por sua incompetência de tratar, pressionar e resolver esse problema que envolve milhares de pessoas. Em tempo: não utilizo com frequência esse transporte, mas sei muito bem do sofrimento dos que o fazem constantemente”.

Retorno

Após se aposentar do comando do Cartório da 3ª Varia Cível do Fórum de Mogi e de um período sabático por praias do litoral brasileiro, o advogado Mauricio Mello está retornando à ativa. Na próxima quinta, dia 22, às 19 horas, ele inaugura, ao lado da mulher Dulcinéia, no Helbor Dual Patteo, do Mogilar, o escritório “Mauricio Mello Sociedade de Advogados”, que promete “serviços jurídicos de qualidade, de forma transparente e eficiente, com uma equipe de profissionais qualificados”.

Falecimento

Foi sepultado, ontem pela manhã, no Cemitério da Saudade, em Ferraz de Vasconcelos, o político José Schiavinati, o Zé do Piriquito, que faleceu aos 79 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Schiavinati foi vice-prefeito por duas vezes e vereador por três mandatos naquela Cidade.

Ação verde

Desconto no IPTU de até 0,30% para contribuintes que possuam medidas sustentáveis em seus imóveis está sendo proposto pelo vereador Caio Cunha (PV), via Câmara Municipal. A medida beneficiaria munícipes que adotassem ações como sistemas de captação de águas de chuva, aquecimento solar, energia fotovoltaica (conversão de luz solar em eletricidade), ou que utilizassem materiais sustentáveis na construção do imóvel. A proposta começou a tramitar junto às comissões permanentes do Legislativo.

Emenda

O presidente da Associação dos Moradores do Jardim São Pedro e Região, Adalberto de Andrade, encaminhou pedido ao deputado estadual Marcos Damásio (PR) para que proponha uma emenda ao orçamento do Estado destinada à canalização do Córrego dos Corvos, no Jardim São Pedro, em César de Souza. A obra é uma antiga reivindicação dos moradores daquela região da Cidade.

Cotidiano



Frase

Já presenciei duas grandes crises e essa terceira é que me parece mais difícil por ser uma crise econômica e também política.

Henrique Borenstein, empresário mogiano, homenageado durante o Top Imobiliário, em São Paulo