Corujinha tem finais neste sábado

Esportes

GERSON LOURENÇO

Os campeões da 19ª edição do Campeonato Corujinha serão definidos neste sábado (8) na Arena do Clube de Campo de mogi das Cruzes (CCMC). Serão três partidas, a partir das 9h30, com os seguintes duelos: Head Studio x Ceoot Ortopedia (categoria 8 a 10 anos); Claudir/Art Screen x Grupo Destaque (11 a 13 anos); e Imot e Hune ADV/Reart (14 a 16 anos). Além disso, serão premiados, em cada classe, os artilheiros e os melhores goleiros.

As semifinais foram disputadas no último final de semana. Na categoria 8 a 10 anos, nos pênaltis o Head Studio/Reart derrotou o Sardinha C. Visual, por 4 a 2, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Já o Ceoot Ortopedia venceu o Learning Fun, por 2 a 1.

Nesta classe, Enzo Moretti (Ceoot Ortopedia), com 10 gols, Francisco Arado (Learning Fun), com 7 tentos, e Gustavo Lazzuri (Head Studio/Reart), com 5, disputam a artilharia. Andrey Parras (Head Studio/Reart), 6 gols, e Matheus Mouro (Ceoot Ortopedia), com 12, disputam o título de goleiro menos vazado.

Já nas semifinais da categoria 11 a 13 anos, os duelos foram decididos no tempo normal com a vitória, por 6 a 1 do Claudir/Art Screen sobre o CT Clin, enquanto o Destaque passou pelo Transmaliar, por 1 a 0.

Na artilharia, Bruno Abib (Claudir/Art Screen), com 12 gols, Gustavo Souza (Claudir/Art Screen), com 8, e José Antônio Lebrão (Grupo Destaque), com 7, estão na disputa. A luta para ser o goleiro menos vazado está entre Enzo Beber (Claudir/Art Screen), com 10 gols sofridos, e Enzo Gama (Grupo Destaque), com 13 gols.

E na semifinal da classe 14 a 16 anos, com o mesmo placar (5 a 1), o Imot despachou o Alternativa Paisagismo, enquanto o Hune ADV/Reart superou o Mojicontab. Do Hune ADV/Reart, Kenny Eiji, com 8 gols, e João Vitor, com 7 tentos, disputam a artilharia com Rodrigo Tabelião (Imot), com 7. Os times finalistas lutam também para ter a defesa menos vazada – Hune (14) e Immot (16).