Corujinha inicia neste sábado

Esportes

A diretoria do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) dá o pontapé inicial amanhã, na 19ª edição do Campeonato Corujinha/Grupo Destaque. A rodada começará às 9 horas, na Arena CCMC – campo de futebol soçaite da agremiação tricolor. São cerca 120 crianças e adolescentes inscritos, entre 8 e 16 anos, divididos em 12 equipes, que disputarão o título. O torneio terá a duração de dois meses.

Como na última temporada, a competição terá a confecção do álbum de figurinhas personalizado para cada atleta. A cada rodada, a organização distribui as figurinhas com as fotos da garotada, para que assim os jogadores mirins possam trocá-las e completar o álbum. As empresas que apoiam o torneio têm suas marcas fixadas nos uniformes dos atletas que estarão expostos neste álbum.