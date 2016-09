Corujão começa com 180 jogadores

Comentários (0) Esportes Like

A realização do Torneio Início marca nesta sexta-feira (16) a abertura da 37ª edição do Campeonato Corujão, organizado pela Diretoria de Esportes do Clube de Campo de Mogi das Cruzes. A agitação será grande na Arena CCMC, local dos jogos, a partir das 19h30, quando os times vão começar a buscar os primeiros pontos nos campeonatos das categorias Veterano, Master e Sport. Segundo o regulamento, o time campeão de cada classe entrará com um ponto de vantagem no Corujão, que terá a primeira rodada na noite da próxima segunda-feira.

O evento deste ano vai movimentar 18 equipes, divididas nas três categorias, e 188 jogadores. A classe Veterano conta com oito equipes e 80 associados inscritos. Os times participantes são: Reart/Monitec, G Cabral, Alta Vista Investimentos/Lippi Contábil, Revista Opinião, Alternativa Paisagismo, Firmaseg, Volare Papelaria/Anjo Tintas e Colégio Brasilis.

Na categoria Master são 66 jogadores divididos em seis equipes: Auto Escola São Benedito/ Hune Advogados, Predial Suzanense, Transmaliar, SWG Consultoria, Informática e Segurança, Crom/Debrin e Steak's/Chopp Itapeti.





E com 42 jogadores inscritos divididos em quatro equipes – Predial Suzanense, Sponda Seguros, Carmela Cantagalo e Spock Burger – está o campeonato da categoria Sport.

O campeonato Corujão começará na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, com dois jogos na Arena CCMC. O primeiro confronto será entre Predial e Sponda, na categoria Sport. Logo depois se enfrentam G Cabral e Alternativa, na classe Veterano. O primeiro jogo da Master será entre Predial e Steaks, às 21 horas, da próxima terça-feira.

No ano passado, o Colégio Brasilis conquistou o título da categoria Veterano (31 a 42 anos), enquanto o São Benedito/Catamarã foi o melhor na classe Master (43 anos Acima). E o Dimensão faturou o Sport (17 a 30 anos).