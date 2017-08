Cortes de gastos

Cartas

Li a reportagem sobre o corte dos gastos da Prefeitura. É bastante oportuna esta atitude do prefeito Marcus Mello. Penso até que poderia ser feito a cada trimestre, ou quadrimestre, e ter um controle mais curto das finanças. Pena que a reportagem não divulgou todos os dados, como as reduções da folha de pagamentos com redução de man-power otimizando a atividade, propostas de redução de drástica de assessores nos três poderes Municipais. Não foi divulgado também o percentual gasto com servidores em relação à arrecadação. São informações importantes para os munícipes tomarem conhecimento e avaliarem onde está sendo gasto o imposto que cada um paga.

Carlos Ronaldo Lopes

carlosronaldo2016@outlook.com