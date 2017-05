Corte em repasse do Ministério da Saúde atinge setor de nefrologia em Mogi e Suzano

DESTAQUE

LUCAS MELONI

Um corte de R$ 1 milhão no repasse do Ministério da Saúde ao Governo do Estado de São Paulo resultou na redução de 11% nas verbas destinadas ao serviço de nefrologia no Alto Tietê. A diminuição na transferência do dinheiro atingiu as cidades de Mogi das Cruzes e Suzano e totaliza R$ 117 mil a menos por mês no custeio dos procedimentos. Centros médicos que realizam o serviço na região ressaltam as dificuldades financeiras para continuarem com o atendimento a pacientes encaminhados pela Secretaria de Estado da Saúde.

O corte ocorreu neste final de primeiro semestre e é confirmado pela diretora do Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes e Suzano, Silvana Kesrouani, em entrevista a O Diário. “Realmente tivemos glosas (cortes) de 11% nos serviços prestados de terapia renal substitutiva (diálise) que realizamos no mês de março de 2017 e recebidos em maio de 2017. Este corte foi de valor expressivo, considerando que já vivemos um déficit financeiro provocado pela baixa remuneração por serviços de diálise feitos pelo SUS em todo o Brasil. Qualquer corte em nosso pagamento impacta negativamente em nossa operação. O valor cortado em Mogi das Cruzes foi de R$ 61.062,04 e em Suzano R$ 56.833,21”, comentou. Os atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os repasses mensais ao Instituto, que atende pacientes encaminhados pelo Estado para hemodiálise, ultrapassavam os R$ 450 mil /mês. Uma queda brusca desta ordem de 11% impacta muito um instituto que soma dívida de R$ 10 milhões.

Diversos fatores contribuem para um valor tão elevado de dívidas. O principal deles é o reajuste pífio praticado pelo SUS nos procedimentos realizados pelo Instituto. Em 2010, o centro de nefrologia recebia R$ 155,00 por sessão. Em 2017, o valor chegou a R$ 194,20. O reajuste no período foi de 23,4% ao passo que a inflação no período foi de 53,29% e o dissídio dos funcionários da saúde aumentou 54,49%.

“Não deixamos de atender aos pacientes, porém nossa empresa assume mais esse prejuízo, o que está tornando inviável a sustentabilidade e crescimento do serviço em nossa região. No Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes atendemos atualmente 304 pacientes e no Instituto de Nefrologia de Suzano atendemos 250 pacientes, tanto nas modalidades Hemodiálise quanto Diálise Peritoneal Automática Domiciliar. As nossas vagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são gerenciadas pela Central Reguladora de Vagas da DRSI, da capital. Não temos autonomia sobre a lista de espera para entrada de novos pacientes. Nossas clínicas de Mogi e Suzano atendem também a pacientes da saúde suplementar (convênios médicos)”, acrescentou Silvana.

Cada paciente faz, em média, 13 sessões. Isso faz com que cada procedimento custe, em média, R$ 2,5 mil.

As unidades do Instituto em Suzano e Mogi das Cruzes são as únicas opções conveniadas com o Estado e de acesso via SUS a moradores do Alto Tietê que precisam fazer hemodiálise, um procedimento em que uma máquina filtra o sangue que deveria ser limpo pelo rim que, por algum problema, fica doente. A maior parte dos casos é por decorrência de diabetes.

Confira na edição impressa de O Diário desta quinta-feira (10) a resposta da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde.