Silene

Corrida Noturna

Com apoio de O Diário, marcada para o próximo dia 8, a Night Race, corrida noturna promovida pelo Instituto Mogiano de Pesquisa, Educação e Cultura e organização da Associação Cultural Quântica, que promete agitar a noite mogiana. Com saída, marcada para as 19 horas, na Avenida Cívica, no Mogilar, a corrida terá percurso de 5 e 10 quilômetros. Ainda durante o evento estará aberta ao público a Feira da Saúde.

Festival de Inverno

Na programação deste domingo do 9° Festival de Inverno Serra do Itapety, que prossegue até o próximo dia 30, o concerto das bandas da Cempre Ruth Cardoso e EM Guiomar Pinheiro Franco, às 11 horas, no Parque da Cidade, na Rua Jardelina de Almeida Lopes, 355-435, no – Alto Ipiranga.

Em ritmo de férias

Já em ritmo de férias, o Mogi Shopping traz diversão e entretenimento para a criançada e adolescentes, com atrações que vão até o final deste mês. Entre elas, destaque para o “Mundo das Bolinhas”, montado na Praça de Eventos e o Circuito Radical com opções de arvorismo, escalada e quickjump, com uma queda livre de nove metros de altura.

Look Nortuno

Vestidos longos de modelagem ampla, típicos do dia a dia, ganham novas versões para a noite em tecidos luxuosos, como cetim e chiffon. Complementando o estilo pra lá de confortável, saltos baixos e minibags sofisticadas para garantir o look nortuno.









ANIVERSÁRIOS

Carlos José de Almeida Schmidt, Maria Isabel Oliveira Lima, Mariluze Ferreira Schwartzmann, Adriano Perotti Martins, Gilberto Ab Chedid, Welington Longo, Nazaré Mendes, Ildefonso Alabarce, Heloisa Helena Krogh, Flávia Pelachi, Amanda Pinheiro Ferreira Alves

Amanhã

Eliza Mitiru Taruno Fujji, Constantino Bourides, Carlos Eduardo Porto de Almeida, Nídia Fátima Cristóforo, Maria Cristina Sanchez, Luciano Olivo, Izabel Sanchez