Corregedoria investiga sumiço de armas e drogas do DP de Ferraz

A Corregedoria da Polícia Civil continuava investigando nesta quinta-feira (3), o desaparecimento de 32 armas de diversos calibres e drogas como cocaína, crack e maconha do cofre da Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos. O fato inédito foi denunciado no último dia 28, (sexta-feira) ao delegado Evaldo José de Mello, do Núcleo Corregedor, da Seccional de Mogi.

O jornal O Diário apurou nesta quinta-feira que a queixa do “peculato” (crime que consiste na subtração ou desvio por abuso de confiança causado por funcionário público que os administra ou guarda) foi formalizada pelos delegados João Bosco e Cleverson Omena, respectivamente, titular e assistente da Delegacia de Ferraz de Vasconcelos.

O escrivão Luiz Carlos da Silva, o “Mucha”, está sendo apontado como o responsável pelo sumiço das armas e entorpecentes. Diante da situação, ele já foi destituído do cargo de chefe do Cartório Central. Além do inquérito, o policial será submetido a processo administrativo.

Aos seus superiores, “Mucha”, se mostrou surpreso e deduziu: “talvez alguém pegou as chaves do cofre da minha gaveta, fez cópias e pegou as armas e drogas”. Ele atua na Polícia Civil há cerca de 30 anos, e sua ida para Ferraz 10 anos atrás aconteceu depois de ‘surtar’ no plantão da Delegacia de Guararema e efetuar vários disparos para o ar sob pretexto de que policiais militares o pressionavam para acelerar o registro de ocorrências.

As armas que sumiram, entre elas, quatro pistolas ponto 40, da Polícia Militar, e duas da Secretaria da Segurança Pública, são relacionadas a diversos inquéritos policiais, que tramitam naquela unidade policial, assim como as drogas apreendidas. Os equipamentos ainda não foram localizados e já podem estar nas mãos de criminosos.