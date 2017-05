Editorial

Algumas ações são anunciadas pelos governos do Estado e do Município, após as nossas reportagens sobre o “corredor do crack”, instalado em terrenos existentes nas proximidades dos trilhos ferroviários, entre Braz Cubas e Jundiapeba.

Nessa linha paralela ao caminho dos trens, pontos de venda e uso de droga intimidam moradores, reúnem usuários, compradores e traficantes.

Em Mogi das Cruzes, os pontos estão nas proximidades da Vila Estação e da Avenida Lourenço de Souza Franco, próximo a prédios residenciais e às dependências desocupadas da base da Polícia Rodoviária. Na Região de Mogi das Cruzes,, uma pesquisa do Observatório do Crack divulgada no final de semana indicou a gravidade da situação, com a comprovação do avanço do uso dessa droga nas regiões rurais das cidades maiores e nos municípios menores.

Quinta-feira última, em uma reunião do Conseg (Conselho de Segurança), a gravidade da situação de Jundiapeba foi tratada. Os moradores reivindicam mais policiamento para inibir a manutenção do tráfico e do uso de drogas, flagrada por quem passa de trem por ali.

Outra situação foi levantada por uma conselheira tutelar nessa mesma região: o crescimento das casas de prostituição e as suspeitas do uso de crianças e adolescentes nessa atividade.

O grande problema é: quando o jornal volta a tocar nesse assunto ou alguma autoridade reage aos apelos da vizinhança, ações pontuais são anunciadas pelo poder público, como agora, quando o reforço do policiamento é prometido para Jundiapeba. Porém, passados alguns dias, a atenção desses organismos de controle e prevenção volta-se para outra demanda e tudo fica como antes.

São tragédias anunciadas. No caso de Jundiapeba, este jornal vaticinou sobre a degradação e da vulnerabilidade da vizinhança após o fechamento da base da Polícia Rodoviária. Dito e feito. Assim como este jornal também alertou sobre o impacto na circulação dos dependentes que chegam de trem a Mogi das Cruzes, após as ações tomadas pelo prefeito João Dória em São Paulo. Dito e feito.

Mas, autoridade lê? Assessoria de Imprensa lê. Tanto que responde imediatamente após as cobranças. Já as ações, de fato, quando ocorrem são aquém da envergadura necessária. Nesse caso, além da inibição dos corredores, a dependência é uma questão de saúde pública. Só punir não trata dependente químico.