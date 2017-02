Corpo e mente em plena harmonia

Circuito

A harmonia entre o corpo e a mente resulta em mudanças significativas na qualidade de vida das pessoas e até mesmo na saúde. É nesta percepção que se baseia o trabalho da fisioterapeuta Lívia Helena Gnocchi Sanchez Dimitroff, de 36 anos, proprietária do espaço Mais Saúde em Equilíbrio, estúdio de pilates localizado no Alto do Ipiranga que vem ganhando destaque pelos trabalhos desenvolvidos com crianças, centrado em atividades lúdicas, e idosos. A intenção dela é ampliar as especializações que tem na área e, por consequência, aumentar o número de serviços oferecidos no local. Um plano é abrir outra unidade em breve.

Lívia formou-se em Fisioterapia pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). Ela tem especializações em Pilates (Metacorpus Pilates), Pilates Kids, Problemas de Coluna, Problemas de Joelho e Pilates Aéreo (Voll) e Neo Pilates (patenteado). Esta última, por sinal, a ajudou a elaborar o atendimento voltado às crianças e que tem tornado o estúdio uma referência no Alto Tietê. As sessões de pilates ganham conceito de circo e os pequenos realizam atividades que movimentam bem o corpo, estimulam a mente e, por extensão, desenvolvem o lado lúdico.

A empresária conta que isso tem auxiliado na socialização de muitas delas. Há alguns meses, uma garotinha foi aconselhada pelo psicólogo a praticar pilates porque tinha problemas de autoestima e de relacionamentos. Os resultados já começaram a surgir. Ela ficou mais animada, fez amizades e está melhor de saúde porque emagreceu.

O estúdio, contudo, tem público variado, com alunos de 6 a 86 anos. Lívia conta com a ajuda de outras quatro professoras que se dividem nas aulas às turmas. Em sete anos de atividades no local, a fisioterapeuta ressalta o aumento da procura por parte de pessoas com dores. As mais comuns são as de coluna. Em casos muito complexos, alguns médicos têm sugerido o pilates e os resultados podem surgir já no primeiro mês. A mais recente Pesquisa Nacional de Saúde aponta que 18,5% da população brasileira sofrem com algum tipo de doença crônica na coluna. Isso totaliza cerca de 27 milhões de pessoas no País inteiro.

Os efeitos do método de controle muscular idealizado por Joseph Pilates, em meados da década de 1920, não param aí. A técnica pode auxiliar no controle do déficit de atenção, sobretudo, de crianças em fase escolar.

Em busca de novidades, Lívia já prepara sua ida para o 4º Encontro Brasileiro de Pilates, a ser realizado no mês de julho, em Campinas (SP). O objetivo dela é integrar a cada ano um novo tipo de atendimento no estúdio para que a oferta de serviços cresça e os clientes possam fazer modalidades diferentes no mesmo lugar.

Crescer, aliás, dependerá de uma nova unidade do espaço, o que deve acontecer nos próximos meses ou ano.

Quando não está na administração do negócio ou nas aulas, Lívia gosta de ficar na companhia do marido, Emílio Sanchez Dimitroff Junior, 36, e do filho, Paulo Daniel, 6. Em relação aos projetos pessoais, a vontade da jovem fisioterapeuta é conhecer o Egito por causa de seus mistérios e encantos que deixam muitos em paz de espírito, sentimento essencial para o equilíbrio de vida que o pilates estimula. (Lucas Meloni)









Curto-Circuito

Viver em Mogi é… Estar com a família

O melhor da Cidade é… O ar de interior

E o pior? O crescimento da violência.

Sinto saudade… Da infância

Encontro paz de espírito… Na minha casa, com meu marido Emilio e meu filho Paulo Daniel

Para ver e ser visto… Studio de Pilates

Meu prato preferido é… Gnocchi

Livro de cabeceira… Bíblia

Peça campeã de uso do meu guarda-roupa? Roupa de ginástica

O que não tem preço? Felicidade

Uma boa pedida é… Um bom restaurante

É proibido… Não tentar

A melhor festa é… Aniversário do meu filho

Convite irrecusável? Reunião com os amigos

O que tem 1001 utilidades? Ter uma vida saudável

Meu sonho de consumo é… Viajar…

Qual foi o melhor espetáculo da minha vida? Nascimento do meu filho Paulo Daniel

Cartão postal da Cidade… Amanhecer e o pôr do sol no Pico do Urubu

O que falta na Cidade? Lazer cultural

Qual a química da vida? O amor

Deus me livre de… Pessoas maldosas